Ινδία: Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι φόρεσε σκάφανδρο και προσευχήθηκε στον βυθό της θάλασσας

Μια… πρωτότυπη προσευχή έκανε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Όπως δημοσίευσε ο ίδιος ο Μόντι στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, έκανε προσευχή στον πάτο της θάλασσας σε θαλάσσια περιοχή της Ινδίας.

Στο βίντεο φαίνεται ο Μόντι να φοράει σκάφανδρο και με τη βοήθεια δυτών να φτάνει στον πάτο της θάλασσας. Εκεί πήρε στάση προσευχής. Η προσευχή λέγεται «Dwarka Darshan».

Δείτε το βίντεο:

Dwarka Darshan under the waters…where the spiritual and the historical converge, where every moment was a divine melody echoing Bhagwan Shri Krishna’s eternal presence. pic.twitter.com/2HPGgsWYsS