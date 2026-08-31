Ινδία: Πολύνεκρη έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, βρήκαν τον θάνατο στην Ινδία μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα (31.08.2026).

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα θύματα διέμεναν σε κοντινά κτίρια, τα οποία κατέρρευσαν μετά την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, στην περιοχή Καουσάμπι του κρατιδίου Ούταρ Πραντές στη βόρεια Ινδία.

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Τα οκτώ παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 4-13 ετών.

Τον τραγικό απολογισμό επιβεβαίωσε και η αστυνομία του Καουσάμπι.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της πολύνεκρης έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

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Δυστυχήματα σε εργοστάσια κατασκευής πυροτεχνημάτων σημειώνονται συχνά στην Ινδία και αποδίδονται συνήθως σε παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.

Saddened to hear about the tragic explosion at a firecracker factory in Kaushambi, Uttar Pradesh. My heartfelt condolences go out to the bereaved families who have lost their loved ones in this unfortunate incident. Praying to Lord Dwarkadheesh for the swift and full recovery of… pic.twitter.com/gTNT9nj4RL — Parimal Nathwani (@mpparimal) August 31, 2026

Massive blast at a firecracker factory in UP's Kaushambi leaves 24 injured, while 15 people are feared trapped. Rescue operations underway pic.twitter.com/Ld5eZm0NeV — The Tatva (@thetatvaindia) August 31, 2026

11 killed in firecracker factory blast in UP's Kaushambi, rescue operations underway. pic.twitter.com/jrqvkPkKiy — News Arena India (@NewsArenaIndia) August 31, 2026

Τον περασμένο Μάρτιο, 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Μαχαράστρα, στο δυτικό τμήμα της Ινδίας.