Κόσμος

Ινδία: Πολύνεκρη έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας

Δυστυχήματα σε εργοστάσια κατασκευής πυροτεχνημάτων σημειώνονται συχνά στην Ινδία και αποδίδονται συνήθως σε παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας
Πολύνεκρη έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Ινδία
Στάχτη και αποκαΐδια έγινε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Ινδία / πηγή φωτογραφίας Χ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, βρήκαν τον θάνατο στην Ινδία μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα (31.08.2026).

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα θύματα διέμεναν σε κοντινά κτίρια, τα οποία κατέρρευσαν μετά την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, στην περιοχή Καουσάμπι του κρατιδίου Ούταρ Πραντές στη βόρεια Ινδία.

Τα οκτώ παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 4-13 ετών.

Τον τραγικό απολογισμό επιβεβαίωσε και η αστυνομία του Καουσάμπι.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της πολύνεκρης έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Δυστυχήματα σε εργοστάσια κατασκευής πυροτεχνημάτων σημειώνονται συχνά στην Ινδία και αποδίδονται συνήθως σε παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.

Τον περασμένο Μάρτιο, 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Μαχαράστρα, στο δυτικό τμήμα της Ινδίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
162
119
119
112
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo