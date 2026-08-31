Απίστευτη σκηνή στο Λος Άντζελες: Οδηγός Porsche γκαζώνει και ξεφεύγει από γερανό της Τροχαίας

Θρασύτατος οδηγός μίας Porsche στο Λος Άντζελες. Φεύγει με το αυτοκίνητό του ενώ το ρυμουλκούσε η Τροχαία, αφήνοντας πίσω τον προφυλακτήρα του πανάκριβου σπορ οχήματός του σε μία απεγνωσμένη απόδραση.

Ο απερίσκεπτος οδηγός Porsche καταγράφηκε από κάμερα να επιχειρεί μία επικίνδυνη απόδραση στην κομητεία του Λος Άντζελες, αφού το πολυτελές αυτοκίνητο είχε συνδεθεί με γερανό της Τροχαίας στις 28 Αυγούστου.

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Σύμφωνα με τη nypost.com, ο οδηγός της Porsche, που φαίνεται να είναι ένα μοντέλο Panamera, πάτησε το γκάζι και έσυρε τον βραχίονα ρυμούλκησης κατά μήκος του δρόμου στο προάστιο Γκλέντεϊλ, σε μία προσπάθεια να αποτρέψει την παράδοση του πολυτελούς αυτοκινήτου.

Το μέταλλο έτριζε ανατριχιαστικά, καθώς η Porsche αξίας άνω των 100.000 δολαρίων, έσπαζε τον πίσω προφυλακτήρα της και κατέστρεφε την ανάρτησή της, πριν τελικά απελευθερωθεί και φύγει με μεγάλη ταχύτητα.

Οι χρήστες του Instagram όπου προβλήθηκε το βίντεο, έσπευσαν να επισημάνουν ότι το αυτοκίνητο πιθανότατα κατασχέθηκε επειδή ο οδηγός δεν μπόρεσε να πληρώσει το δάνειο για την αγορά του.

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«Αν δεν μπορείς να αντέξεις οικονομικά το αυτοκίνητο, άσ’ τους να το πάρουν. Γιατί να γίνεις σκλάβος αυτών των δόσεων;», σχολίασε ένας χρήστης στο βίντεο.

Ωστόσο, ένας άλλος χρήστης υπέθεσε ότι το αυτοκίνητο ίσως να μην κατασχέθηκε, αλλά απλώς να ήταν παράνομα σταθμευμένο.

«Πώς ξέρετε όλοι ότι πρόκειται για κατάσχεση; Μπορεί να ήταν παράνομα σταθμευμένο. Αυτοί οι τύποι παρκάρουν όπου θέλουν.»

Άλλοι χλεύασαν τον οδηγό επειδή προσπάθησε να «εξοικονομήσει 500 δολάρια», αλλά κατέληξε να χρειαστεί νέο προφυλακτήρα και άλλες δαπανηρές επισκευές.

Ο οδηγός κατάφερε να αποφύγει τον χώρο κατάσχεσης οχημάτων, αλλά άφησε πίσω του μία σειρά πανάκριβων ζημιών και είναι πιθανό να αντιμετωπίσει κατηγορίες.