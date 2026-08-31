Κέιπ Τάουν: «Το είχαμε σχεδιάσει άριστα» λέει η αεροπορική εταιρία για τα αεροσκάφη που «έξυσαν» το κατάμεστο στάδιο

Το θεαματικό κόλπο, κατά το οποίο δύο αεροσκάφη της πέρασαν σε εντυπωσιακά χαμηλό ύψος πάνω από το «DHL Stadium» του Κέιπ Τάουν, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του ντέρμπι ράγκμπι Νότια Αφρική – Νέα Ζηλανδία στις 29 Αυγούστου, υπερασπίζεται η αεροπορική εταιρία «Airlink».

Τα δύο αεροσκάφη πέρασαν το Σάββατο πάνω από το γεμάτο με περισσότερους από 50.000 οπαδούς, «DHL Stadium» του Κέιπ Τάουν, για τον αγώνα ράγκμπι μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Νέας Ζηλανδίας.

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Οι εικόνες που προκαλούν ανατριχίλα καταγράφηκαν όταν δύο αεροπλάνα της «Airlink», τύπου Embraer 190, έκαναν εντυπωσιακό πέρασμα πάνω από το κατάμεστο στάδιο στο πλαίσιο του pregame show.

Ωστόσο, το ύψος στο οποίο κινήθηκαν προκάλεσε έντονη ανησυχία στις εξέδρες, καθώς έδωσαν πέρασαν ελάχιστα πάνω από την οροφή του γηπέδου.

Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα τρομακτικό για τους χιλιάδες θεατές που βρίσκονταν στις εξέδρες.

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Τα σχετικά βίντεο έγιναν μέσα σε λίγη ώρα viral στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν πόσο διαφορετική θα μπορούσε να ήταν η κατάσταση σε περίπτωση που παρουσιαζόταν κάποια τεχνική βλάβη κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Τα δύο αεροπλάνα συμμετείχαν στο οργανωμένο σόου πριν από την έναρξη του αγώνα, ωστόσο το πέρασμά τους από το στάδιο δημιούργησε πολλά ερωτήματα, κυρίως λόγω της εξαιρετικά χαμηλής πτήσης που καταγράφηκε στις εικόνες.

It's literally what we do. Everyone take a chill pill!! 🇿🇦 pic.twitter.com/mY1mIkQe61 — Mish (@Mish_K_) August 30, 2026

WATCH: Two Airlink Embraer 190's just flew dangerously low over DHL Stadium in Cape Town pic.twitter.com/qTlZzKjnzL — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 29, 2026

A pair of Airlink Embraer E-195s nearly collided with Cape Town’s DHL Stadium while conducting a flyover this afternoon.



The first jet cleared the stadium roof by a few meters, while the second was hit by the stadium pyrotechnics. pic.twitter.com/nJmCGgQT1R — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2026

Οι πτήσεις επίδειξης σε χαμηλό ύψος αποτελούν μακρά παράδοση στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις της Νότιας Αφρικής.

Absolutely. It all started back in 1995 when SAA pilots performed the same over Ellis Park with a 747. The bokke beat New Zealand after the flyover, winning their first RWC pic.twitter.com/Mb6dPQFHCr — Harry Theocharous (@TheocharousH) August 30, 2026

Χαρακτηριστικό προηγούμενο ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι το 1995, όταν ένα Boeing 747 της «South African Airways» πέταξε πάνω από το γεμάτο στάδιο «Ellis Park» στο Γιοχάνεσμπουργκ.