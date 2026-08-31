Μπριζίτ Μπαρντό: Σε δημοπρασία προσωπικά της αντικείμενα στο Παρίσι – Από το χρυσό βραχιόλι μέχρι το ποδήλατο

Αναμνηστικά και προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025, θα δημοπρατηθούν στις 21 Σεπτεμβρίου. Ψάθινα καπέλα, γυαλιά, νυχτικά: 285 καθημερινά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό θα βγουν στο σφυρί στις 21 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, από τον οίκο Millon, έπειτα από μία εβδομάδα δωρεάν έκθεσής τους στο κοινό.

Πρόκειται για αντικείμενα που προέρχονται από τα σπίτια της θρυλικής Μπριζίτ Μπαρντό στο Σεν Τροπέ καθώς και από το διαμέρισμά της στο Παρίσι. Οι εκτιμώμενες τιμές κυμαίνονται από 20 έως 10.000 ευρώ, ενώ η πλειονότητα των αντικειμένων θα ξεκινήσει με τιμή κάτω των 100 ευρώ. Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο Ίδρυμα Brigitte Bardot και στον μοναχογιό της, Νικολά Σαριέ.

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«Τα αντικείμενα που παρουσιάζονται είναι εκείνα που αγαπούσε ιδιαίτερα, καθώς αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη ζωή της», αναφέρει στον κατάλογο η Ghyslaine Calmels, γενική διευθύντρια του Ιδρύματος Bardot.

Από την αφίσα του «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» μέχρι το βραχιόλι της και μία άγνωστη μέχρι σήμερα αυτοπροσωπογραφία

Ανάμεσα στα αντικείμενα που θα βγουν στο σφυρί βρίσκεται μια αφίσα της θρυλικής ταινίας «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» και εκτιμάται μεταξύ 100 και 200 ευρώ.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται επίσης δύο φούστες τουτού Repetto, μια κιθάρα φλαμένκο και μια πολυθρόνα τύπου «Emmanuelle» (σσ από την αισθησιακή ταινία). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα χρυσό βραχιόλι με κρεμαστά στοιχεία, το οποίο φορούσε η Μπαρντό στον γάμο της με τον Ζακ Σαριέ. Η ανώτερη εκτίμησή του φτάνει τα 1.200 ευρώ.

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Η Μπριζίτ Μπαρντό υπήρξε για δεκαετίες το απόλυτο είδωλο / EPA/Ministre de la culture /Sam Lιvin

Επίσης περιλαμβάνεται και μια αυτοπροσωπογραφία της Μπαρντό με μολύβι και κάρβουνο, η οποία δεν ήταν μέχρι σήμερα γνωστή στο κοινό. Η εκτίμησή της ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Η ηθοποιός είχε επίσης φιλοτεχνήσει ένα σχέδιο που απεικονίζει τον πρώην σύζυγό της Ροζέ Βαντίμ, το οποίο θα δημοπρατηθεί με αρχική τιμή 80 ευρώ. Στον κατάλογο βρίσκεται ακόμη η προσωπική της μηχανή γραφής Olivetti, στην οποία έγραψε την αυτοβιογραφία της, καθώς και ένα ζευγάρι κόκκινες μπότες που αγαπούσε ιδιαίτερα. Προς πώληση θα διατεθεί και το γραφείο της, στο οποίο απαντούσε στην αλληλογραφία της.

Τα αντικείμενα με τις υψηλότερες εκτιμήσεις, από 5.000 έως 10.000 ευρώ, περιλαμβάνουν ένα σχέδιο με μελάνι του διάσημου Γάλλου σκιτσογράφου Sempé, ένα πλατινένιο δαχτυλίδι με διαμάντι 3,67 καρατίων και ένα σετ τεσσάρων χρυσών νομισμάτων των 20 δολαρίων ΗΠΑ.

Το ενδιαφέρον των συλλεκτών αναμένεται να προσελκύσει και το ποδήλατο της Μπαρντό, αλλά και τα ψάθινα καλάθια που έκανε δημοφιλή τη δεκαετία του 1960 και χρησιμοποιούσε καθημερινά. Δίπλα στα έπιπλα και τα έργα τέχνης, βρίσκονται και πιο απλά αντικείμενα της καθημερινότητάς της.

Ο οίκος Millon αναφέρει ότι η ίδια αποκαλούσε αυτά τα αντικείμενα «merdouilles» – μικροπράγματα ή «παλιατζούρες» – και σε αυτά περιλαμβάνονται κουτιά, θήκες, μικρά δοχεία, ξυπνητήρια, ρολόγια, αναπτήρες, τασάκια και διάφορα δώρα.

Η Μπριζίτ Μπαρντό σε νεαρή ηλικία / EPA/DALMAS FRANCE OUT

Στη δημοπρασία θα διατεθούν επίσης δύο κολάρα σκύλων της ηθοποιού, τα οποία παρήγγελνε στο ίδιο σχέδιο για καθένα από τα κατοικίδιά της. Κάθε κολάρο φέρει μετάλλιο με χαραγμένα στοιχεία επικοινωνίας. Η εκτίμησή τους κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 ευρώ.

Όλα τα αντικείμενα της δημοπρασίας θα εκτεθούν στο Hôtel Drouot στο Παρίσι από τις 15 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, πριν από τη δημοπρασία της 21ης Σεπτεμβρίου.