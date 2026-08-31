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ΗΠΑ: 17χρονος οδηγός εισέβαλε στην πίστα αεροδρομίου και τράκαρε με αεροπλάνο – Ακολούθησε άγρια καταδίωξη

Δεν σταμάτησε σε έλεγχο, πάτησε γκάζι και εισέβαλε στο αεροδρόμιο σπάζοντας τις περιφράξεις
Καταδίωξη σε αεροδρόμιο του Νιου Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ
Οχήματα της αστυνομίας στην πίστα του αεροδρομίου / πηγή φωτογραφίας YouTube
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Πανικός στο διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτσμουθ στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ. Ένας 17χρονος που προσπαθούσε να διαφύγει από την αστυνομία, μπήκε με το αυτοκίνητό του στον χώρο του αεροδρομίου, αφού πρώτα έσπασε την περίφραξη, και στη συνέχεια συγκρούστηκε με σταθμευμένο αεροπλάνο.

Σύμφωνα με το Fox News, όλα άρχισαν όταν ένας αστυνομικός επιχείρησε να σταματήσει ένα μαύρο Ford Mustang στην οδό Durham Street στο Πόρτσμουθ του Νιου Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ.

Ο ανήλικος οδηγός, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Γουάιατ Σίλι από το Ρότσεστερ, δεν συμμορφώθηκε στην εντολή και ανέπτυξε ταχύτητα.

Το όχημα, σύμφωνα με τις Αρχές, κινούνταν χωρίς αναμμένα φώτα και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο. Λίγο αργότερα, το Mustang έπεσε πάνω στην περιμετρική περίφραξη, την οποία διέλυσε, και στη συνέχεια μπήκε στον χώρο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα αεροσκάφη.

Ακολούθησε μία άγρια καταδίωξη στη διάρκεια της οποίας το μαύρο αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε ένα τρακτέρ και στη συνέχεια σε ένα μικρό αεροσκάφος, ευτυχώς χωρίς επιβάτες.

Μετά τις διαδοχικές συγκρούσεις, το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 17χρονο οδηγό, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μη συμμόρφωση σε εντολή αστυνομικού, επικίνδυνη οδήγηση και παραβίαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται μετά από τροχαίο ατύχημα.

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