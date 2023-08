Ένας ινδικός, μη επανδρωμένος πύραυλος μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη σήμερα (5.8.2023), τέσσερα χρόνια έπειτα από την πρώτη, αποτυχημένη απόπειρα προσσελήνωσης ενός διαστημοπλοίου, ανακοίνωσε ο Ινδικός Οργανισμός Διαστημικών Ερευνών (ISRO).

«Ο πύραυλος Chandrayaan-3 μπήκε στην τροχιά της Σελήνης» ανέφερε ο ISRO στο Facebook, τρεις εβδομάδας μετά την εκτόξευσή του.

Εφόσον η αποστολή κυλήσει όπως είναι προγραμματισμένο, το διαστημόπλοιο θα προσσεληνωθεί κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης -μια περιοχή που δεν έχει εξερευνηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα- γύρω στις 23-24 Αυγούστου.

Επιτυχημένες προσσεληνώσεις έχουν κάνει μέχρι σήμερα μόνο τρεις άλλες χώρες, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Η πρώτη απόπειρα της Ινδίας, πριν από τέσσερα χρόνια, απέτυχε όταν το προσωπικό εδάφους έχασε την επαφή με το διαστημόπλοιο λίγο πριν από την άφιξή του στη Σελήνη.

Chandrayaan-3 Mission:

“MOX, ISTRAC, this is Chandrayaan-3. I am feeling lunar gravity 🌖”

Chandrayaan-3 has been successfully inserted into the lunar orbit.



A retro-burning at the Perilune was commanded from the Mission Operations Complex (MOX), ISTRAC, Bengaluru.



The next…