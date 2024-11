Ινδονησία: 16 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο νησί της Σουμάτρας

Διασώστες ανέσυραν 16 νεκρούς κάτω από τόνους λάσπης, μετά από πλημμύρες που έπληξαν το νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας. Τουλάχιστον ακόμη 6 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Από τις πλημμύρες στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (23.11.2024 – 24.11.2024) στην Ινδονησία, ποτάμια υπερχείλισαν, καταστρέφοντας τέσσερις ορεινές περιοχές στην επαρχία της Βόρειας Σουμάτρας, παρασύροντας σπίτια και καταστρέφοντας αγροτικές εκτάσεις.

Αστυνομικοί, στρατιώτες και διασώστες χρησιμοποίησαν εκσκαφείς, γεωργικά μηχανήματα, αλλά και τα χέρια τους για να ψάξουν στα χαλάσματα για τυχόν αγνοούμενους στην περιοχή Σέμαγκατ Γκούνουνγκ, της περιφέρειας Κάρο, δήλωσε ο Τζουσπρί Μ. Ναντέακ, επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Οι διασώστες ανέσυραν έξι σορούς από δύο σπίτια και ένα εξοχικό, τα οποία καταστράφηκαν μετά από κατολίσθηση αργά το βράδυ της Κυριακής. Τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ αυτών δύο παιδιά.

Flooding and landslides have left at least 16 dead and several missing in mountainside villages of Sumatra on Monday. Rescuers used excavators, farm equipment, and bare hands to sift through the rubble. pic.twitter.com/BYpkjSDe4y