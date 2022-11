Πάνω από 50 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από το φονικό σεισμό στο νησί Ιάβα της Ινδονησίας που έπληξε νωρίτερα τη Δευτέρα (21.11) την περιοχή Σιαντζούρ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής.

“Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σκοτώθηκαν 56 άνθρωποι… Σχεδόν 700 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί”, δήλωσε στο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό κανάλι MetroTV ο Ερμάν Σουερμάν, κυβερνητικός αξιωματούχος από τη Σιαντζούρ, την πόλη στη Δυτική Ιάβα στην Ινδονησία όπου εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Το MetroTV μετέδωσε πλάνα που δείχνουν εκατοντάδες τραυματίες να δέχονται ιατρική φροντίδα στον χώρο στάθμευσης ενός νοσοκομείου.

Εμπορικά καταστήματα, ένα νοσοκομείο και ένα ισλαμικό οικοτροφείο της πόλης έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από το σεισμό, ενώ προκλήθηκε και κατολίσθηση, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

46 people have been killed and hundreds injured after an earthquake on Indonesia's main island of Java. The town of Cianjur was at the epicenter of the magnitude 5.6 quake with officials saying the numbers of casualties are from one hospital alone. #indonesia #earthquake pic.twitter.com/rUFCKUJSKv