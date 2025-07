Ινδονησία: Έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι Λάκι – Σε ύψος 18 χιλιομέτρων εκτοξεύτηκε η τέφρα

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την ανατολική Ινδονησία και την έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι Λάκι με την τέφρα να εκτοξεύεται σε ύψος 18 χιλιομέτρων.

Η έκρηξη στο ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, ύψους 1.584 μέτρων που βρίσκεται στο τουριστικό νησί Φλόρες στην Ινδονησία έγινε νωρίς το πρωί (06.05 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας (07.07.2025).

«Σημειώθηκε έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι (…) εκτοξεύοντας τέφρα που παρατηρήθηκε να φτάνει σε ύψος περίπου 18.000 μέτρων πάνω από την κορυφή» του, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Εξάλλου δεν έχουν ανακοινωθεί ακυρώσεις πτήσεων.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μπαλί εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά παρά την έκρηξη του ηφαιστείου, δήλωσε στο AFP υπάλληλος της υπηρεσίας πελατών του φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου InJourney Airports.

Προς το παρόν το ινδονησιακό υπουργείο Μεταφορών και ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου του Μπαλί δεν έχουν ανταποκριθεί σε προσπάθεια επικοινωνίας του AFP.

Το επίπεδο της ενεργοποίησης του ηφαιστείου είναι «πολύ υψηλό, χαρακτηρίζεται από εκρήξεις και συνεχείς δονήσεις», δήλωσε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Γεωλογίας, ο Μουχάμαντ Ουάφιντ, σε ανακοίνωση.

An eruption of Indonesia’s Mount Lewotobi Laki-laki volcano occurred on Monday, July 7, 2025, sending a column of volcanic material 18 kilometers (11 miles) into the sky and depositing ash on nearby villages.



