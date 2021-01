Ινδονησία: Στιγμές χαράς και μετά… χάθηκε για πάντα – Το βίντεο επιβάτη λίγο πριν μπει στο μοιραίο αεροπλάνο

Συγκλονίζει η τραγωδία με το αεοπλάνο της Sriwijaya Air στην Ινδονησία, λίγα λεπτά αφού είχε απογειωθεί από την Τζακάρτα.

Το Boeing 737 – 500 μετέφερε 56 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και 10 παιδιά. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο αεροπλάνο επέβαιναν και έξι μέλη πληρώματος, δηλαδή συνολικά είχε 62 ανθρώπους.

Λίγο μετά την είδηση του χαμού του αεροπλάνου, ανέβηκε στο twitter βίντεο που είχε ανεβάσε σε story της μια από τους επιβάτες του αεροπλάνου.

Σε αυτό φαίνεται να αποχαιρετά συγγενείς της πριν επιβιβαστεί στην πτήση, με αρκετά μικρά παιδιά να την αγκαλιάζουν και να της εύχονται καλό ταξίδι.

Κάτι που προκαλεί ανατριχίλα,. αν σκεφτεί κανείς τι ακολούθησε αυτές τις στιγμές χαράς.

Raitih Windania, passageira do voo #sj182 que desapareceu nessa manha, postou esse vídeo em suas redes sociais se despedindo de sua famílias antes de embarcar. As buscas por sobreviventes continuam. pic.twitter.com/UfPt8jOpTQ

Λίγο πριν χαθεί, το Flightradar24 ανήρτησε στο twitter πως το αεροπλάνο 4 λεπτά μετά την απογείωσή του έπεσε 10.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό!

Ο Σουρατσμάν, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Kompas TV ότι ψαράδες βρήκαν κάτι που μοιάζει με συντρίμμια. Άλλα κανάλια έδειξαν και εικόνες από τα αντικείμενα στη θάλασσα. «Βρήκαμε μερικά καλώδια, ένα τζιν παντελόνι και μεταλλικά κομμάτια στο νερό», ανέφερε άλλος αξιωματούχος, των υπηρεσιών ασφαλείας, στον ιστότοπο CNNIndonesia.com.

Δείτε εικόνες από τα συντρίμμια

Unconfirmed video footage of the first debris found by the rescue team in Jakarta bay. #SriwijayaAir #sj182 #Indonesia #Jakarta pic.twitter.com/Tw5U044Hgk