Influencer «κόλλησε» στο αεροδρόμιο λόγω λάθους του ChatGPT – Το είχε ρωτήσει αν χρειαζόταν βίζα για το Πουέρτο Ρίκο

Η Mery Caldass, γνωστή ισπανή influencer, βρέθηκε μπλοκαρισμένη σε αεροδρόμιο επειδή εμπιστεύτηκε το… ChatGPT, το οποίο της «διαβεβαίωσε» ότι δεν χρειάζεται βίζα για το Πουέρτο Ρίκο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram στις 7 αυγούστου 2025, δηλώνει ότι δεν έλεγξε περαιτέρω αν απαιτείται βίζα για ταξίδι στο Πουέρτο Ρίκο και βρίζει το ChatGPT.

Παρά τη συνεχή βελτίωσή του, το δημοφιλές chatbot εξακολουθεί να κάνει λάθη. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι για τέτοιες πληροφορίες πρέπει πάντα να γίνεται αναζήτηση στις επίσημες ιστοσελίδες, όπως εκείνη του υπουργείου Εξωτερικών.

Και φυσικά, ακόμη κι αν κάποιος επιλέξει να… βρίζει το ChatGPT, αυτό δεν πρόκειται να βελτιώσει την ποιότητα των απαντήσεών του.