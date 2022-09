Αυξάνονται οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας 4 ορόφων στο Αμάν της Ιορδανίας και πλέον ανέρχονται στους 8, ενώ παράλληλα τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, στην προσπάθειά τους να βγάλουν ζωντανούς τους εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

«Οι διασώστες ανέσυραν άλλα δύο πτώματα απόψε το βράδυ, ο απολογισμός ανέρχεται πλέον στους οκτώ νεκρούς», ανακοίνωσε η υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας της Ιορδανίας. Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος απολογισμός από την κατάρρευση της πολυκατοικίας έκανε λόγο για 6 νεκρούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κτίριο βρισκόταν στη συνοικία Τζάμπαλ αλ Ουεϊμπντέχ του Αμάν της Ιορδανίας. Σχεδόν 24 ώρες μετά την τραγωδία, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς ένα βρέφος 4 μηνών και έναν 45χρονο άνδρα.

Επειδή οι δρόμοι στη συνοικία αυτή, μια από τις παλαιότερες του Αμάν, είναι πολύ στενοί, δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουν στο σημείο βαριά μηχανήματα και όλα τα συντρίμμια απομακρύνονται με τα χέρια, υπό τα αγωνιώδη βλέμματα των συγγενών των εγκλωβισμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Breaking #BreakingNews #Urgent #Amman #Jordan



Heartwarming Video of an infant being pulled out of the rubble after a building collapsed in Amman, Jordan.



As previously stated, there are at least 6 dead. At least 10 more people are reportedly trapped under the rubble pic.twitter.com/z65UL5Qmry