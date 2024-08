ΗΠΑ: 65χρονη δολοφόνησε τη μητέρα της εγγονής της και αυτοκτόνησε – Ήταν μέρος ενός σατανικού σχεδίου

Η 65χρονη γυναίκα στις ΗΠΑ που προχώρησε στη δολοφονία της μητέρας της εγγονής της πριν βάλει τέρμα στη ζωή της, ακολουθησε ένα αρρωστημένο σχέδιο προκειμένου ο γιος της να αποκτήσει την πλήρη κηδεμονία της 4χρονης κόρης τους.

Όπως υποστηρίζουν νέα δικαστικά έγγραφα, το σατανικό κίνητρο της δολοφονίας που συγκλόνισε τις ΗΠΑ, προέκυψε μετά από αίτημα που κατέθεσαν οι γονείς του θύματος, της άτυχης Marisa Galloway.

Η 65χρονη Kathleen Leigh πυροβόλησε θανάσιμα την Galloway -μια 45χρονη δασκάλα ειδικής αγωγής, η οποία είχε αποκτήσει μια κόρη με τον γιο της Leigh, Zachariah Reed. Η δολοφονία είχε λάβει χώρα τον περασμένο μήνα σε έναν καταπράσινο δρόμο του Μανχάταν πριν αυτοκτονήσει.

Οι γονείς της Galloway, Nancy και John Galloway, κατέθεσαν επείγουσα αίτηση στο δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι ο Reed έχει πάρει στο «σπίτι πολλών εκατομμυρίων δολαρίων» του Σικάγο το αγαπημένο τους εγγόνι Lili με το πρόσχημα ότι «πενθεί» το θάνατο της Leigh και απαγόρευσαν στους Galloway οποιαδήποτε επαφή – ακόμη και μια βιντεοκλήση – με το παιδί.

«Είναι σαφές ότι η μητέρα [του Reed] ακολουθούσε σχέδιο να σκοτώσει τη Marisa προκειμένου να εξασφαλίσει την επιμέλεια ο γιος της», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα. «Δυστυχώς, [ο Reed] έχει επιδείξει απόλυτη πρόθεση να προωθήσει τους ίδιους στόχους της μητέρας του, καθώς αρνείται να μας παράσχει οποιαδήποτε πρόσβαση στη Lili εδώ και σχεδόν 3 εβδομάδες».

