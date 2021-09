Εκτός από το πένθος τους, δύο αδερφές στις ΗΠΑ έπρεπε να διαχειριστούν και ότι την ημέρα της κηδείας έγινε λάθος και στο φέρετρο της μητέρας τους είχε τοποθετηθεί μια άγνωστη. Και δεν έφτανε το μακάβριο λάθος, οι υπεύθυνοι του γραφείου τελετών προσπάθησαν να τις πείσουν ότι η άγνωστη γυναίκα είναι… η μητέρα τους.

Το τραγικό περιστατικό, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στην Βόρεια Καρολίνα. Οι δύο αδελφές, σύμφωνα με την New York Post, είχαν πάει στο γραφείο τελετών, λίγο πριν τον ενταφιασμό της μητέρας τους, όπου και διαπίστωσαν το μακάβριο λάθος.

«Δεν υπάρχει καμία ομοιότητα. Είχαν άλλο ύψος και βάρος. Η νεκρή “κολυμπούσε” στα ρούχα της μητέρας μου γιατί ήταν πιο μικρόσωμη», είπε στο WAVY η Τζενέτα Άρτσερ, μια εκ των αδερφών.

Όταν οι δύο γυναίκες είπαν στους υπεύθυνους του γραφείου τελετών ότι αυτή δεν ήταν η μητέρα τους, εκείνοι προσπάθησαν να τις πείσουν ότι δεν είχε γίνει λάθος! Τελικά, η σορός της μητέρας τους βρέθηκε στο δωμάτιο ταρίχευσης και μόνο τότε οι υπεύθυνοι παραδέχτηκαν το λάθος τους και έγινε η αλλαγή.

Σύμφωνα με την New York Post, εκπρόσωπος του γραφείου τελετών υποστήριξε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τις δύο αδελφές προκειμένου να απολογηθεί για το λάθος. Εκείνες, όμως, λένε ότι δεν τις πήρε κανείς τηλέφωνο.

