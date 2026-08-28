ΗΠΑ – Δικαστικό «μπλόκο» στο Πεντάγωνο για την Anthropic

Νέο δικαστικό πλήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ, καθώς ομοσπονδιακή δικαστής έκρινε παράνομες τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον Φεβρουάριο στην Anthropic, δημιουργό των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Claude.

Η δικαστής Ρίτα Λιν έκρινε ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα συνταγματικά δικαιώματα της εταιρείας, χαρακτηρίζοντάς την «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα» μετά την άρνησή της να επιτρέψει απεριόριστη στρατιωτική χρήση του Claude.

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Η Λιν ανέτρεψε τον χαρακτηρισμό της Anthropic ως «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα» και απαγόρευσε στις αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόσουν την εντολή που προέβλεπε τον αποκλεισμό της από συγκεκριμένες στρατιωτικές συμβάσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κυβέρνηση δεν μπορεί να επικαλείται την εθνική ασφάλεια ως «λευκή επιταγή» για να τιμωρεί εταιρείες που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις. Η Anthropic είχε αρνηθεί να επιτρέψει τη χρήση του Claude για αυτόνομα οπλικά συστήματα και εγχώρια μαζική παρακολούθηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιτεθεί δημόσια στην εταιρεία, χαρακτηρίζοντάς την «ριζοσπαστική, αριστερόστροφη και ιδεολογικά woke», ενώ το Πεντάγωνο υποστήριξε ότι οι περιορισμοί της Anthropic μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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Η εταιρεία είχε προειδοποιήσει ότι ο αποκλεισμός θα μπορούσε να της κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένες συμβάσεις και να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη φήμη της.

Η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να ασκήσει έφεση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερη δικαστική υπόθεση που αφορά πιθανό αποκλεισμό της Anthropic από άλλες κυβερνητικές συμβάσεις.

Να θυμίσουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2026, το Πεντάγωνο, υπό τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκεσθ, τοποθέτησε την Anthropicσε «μαύρη λίστα» ως κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα εθνικής ασφάλειας.

Νωρίτερα η εταιρεία αρνήθηκε να αφαιρέσει τις δικλίδες ασφαλείας της. Αντιστάθηκε στις πιέσεις του Πενταγώνου να επιτρέψει τη χρήση της τεχνολογίας της σε αυτόνομα φονικά όπλα και σε προγράμματα μαζικής παρακολούθησης πολιτών.

Τον Μάρτιο του 2026, η Anthropic κατέθεσε αγωγή κατά της αμερικανικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το μπλόκο αποτελούσε παράνομη εκδίκηση και παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας περί ελευθερίας του λόγου.