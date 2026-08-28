Μέτε-Μάριτ, η νέα βασίλισσα της Νορβηγίας: Από τα ξέφρενα πάρτι στην αγκαλιά του Χάακον και τώρα στον θρόνο

Ο πρίγκιπας Χάακον έγινε αμέσως βασιλιάς της Νορβηγίας μετά τον θάνατο, σήμερα το πρωί, του πατέρα του, του βασιλιά Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών και η σύζυγός του Μέτε-Μάριτ έγινε η νέα βασίλισσα της χώρας.

Η Μέτε-Μάριτ ήταν 25 ετών, ανύπαντρη μητέρα και κοινή θνητή, όταν το 1999 γνώρισε τον τότε πρίγκιπα διάδοχο Χάακον – νέο βασιλιά της Νορβηγίας – στο Quart Festival, το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές μουσικό φεστιβάλ της Νορβηγίας, στη γενέτειρά της, το Κρίστιανσαντ.

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«Απλώς την κοίταξα. Ήταν σαν ένα φως», ανέφερε στην αυτοβιογραφία του ο Χάακον, ο οποίος σήμερα (28.08.2026) έγινε βασιλιάς μετά τον θάνατο του πατέρα του, του Χάραλντ.

Οι δυό τους κατάφεραν να βγαίνουν στα κρυφά για μερικούς μήνες μέχρι που διέρρευσε η είδηση.

«Αυτό που συνέβη ανάμεσα σ’ εμένα και τον Χάακον συνέβη μεταξύ δύο φυσιολογικών ανθρώπων», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ στους δημοσιογράφους, αντικρούοντας τις πρώτες προσπάθειες να την παρουσιάσουν ως μια σύγχρονη Σταχτοπούτα.

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Τα μέσα ενημέρωσης αναζήτησαν επίσης πιο αρνητικές πλευρές, πιέζοντάς την να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής της όταν ήταν μέλος της house μουσικής σκηνής της Νορβηγίας και αμφισβητώντας την ορθότητα του να εισέλθει κάποιος με αυτό το υπόβαθρο στη βασιλική οικογένεια.

Ο Χάακον και ο πατέρας του, ο βασιλιάς Χάραλντ, ο οποίος είχε επίσης παντρευτεί μια κοινή θνητή, στάθηκαν στο πλευρό της.

Αλλά αυτή ήταν μόνο η πρώτη σε μια σειρά από βαθιά οδυνηρές συγκρούσεις μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής της.

«Ακόμα κουβαλάω την ταλαιπωρία από εκείνη τη χρονιά. Το να νιώθω κυνηγημένη είναι ένα συντριπτικό συναίσθημα», αναφέρει η ίδια στο βιβλίο του Χάακον.

«Σας το ορκίζομαι, δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στο να ξεπλένεις τις αμαρτίες σου σε κοινή θέα. Είναι τρομερό».

Η νέα βασίλισσα της Νορβηγίας γεννήθηκε ως Μέτε-Μάριτ Τιέσεμ Χόιμπι, στο Κρίστιανσαντ στις 19 Αυγούστου 1973, από πατέρα δημοσιογράφο και μητέρα τραπεζική υπάλληλο. Το ζευγάρι χώρισε όταν εκείνη ήταν παιδί και η Μέτε-Μάριτ έζησε με τη μητέρα της και τα αδέλφια της.

Αναφορικά με την περίοδο που ζούσε μια ζωή με ξέφρενα πάρτι, η Μέτε-Μάριτ δήλωσε στους δημοσιογράφους το 2001: «Εκείνη την εποχή, ήταν σημαντικό για μένα να ζω ενάντια σε αυτό που ήταν αποδεκτό. Αυτό με οδήγησε επίσης στο να ζήσω αρκετά ξέφρενα».

«Βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον όπου τα πράγματα δοκιμάζονταν και ξεπερνούσαμε τα όρια», πρόσθεσε.

Παντρεύτηκε τον πρίγκιπά της εκείνη τη χρονιά και αρχικά δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στον ρόλο της. Αλλά «με τον καιρό ένιωσε άνετα στον ρόλο αυτό και έγινε περισσότερο ο εαυτός της», σχολίασε στο Reuters ο Τροντ Νόρεν Ίζακσεν, ιστορικός και συγγραφέας αρκετών βιβλίων για τη νορβηγική μοναρχία.

Τα δυνατά της σημεία είναι η «μεγάλη της θέρμη» και η ικανότητά της να συνδέεται με τους ανθρώπους, πρόσθεσε. Έγινε απλώς Μέτε-Μάριτ καθώς η βασιλική οικογένεια δεν χρησιμοποιεί επώνυμα.

Μεταξύ 2000 και 2002, σπούδασε Ηθική στο πανεπιστήμιο του Όσλο και το 2003 παρακολούθησε μαθήματα στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Λονδίνου, με έμφαση στη διεθνή ανάπτυξη, τον HIV/AIDS και τα ζητήματα προσφύγων.

Εγκλιματίστηκε στη ζωή μιας βασιλικής συζύγου: ενεργώντας ως προστάτιδα σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, μεγαλώνοντας τα παιδιά της — τον πρωτότοκο γιο της, Μάριους Μποργκ Χόϊμπι, και τα παιδιά που απέκτησε με τον Χαάκον, την Ίνγκριντ Αλεξάντρα και τον Σβέρε Μάγκνους.