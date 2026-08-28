Οι Κότες το ‘Σκασαν: Ξάφρισαν κιβώτια με κοτόπουλο από φορτηγό εν κινήσει στην Αίγυπτο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια θεαματική και άκρως κινηματογραφική κλοπή σε αυτοκινητόδρομο του Καΐρου στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τις αρχές τις Αιγύπτου για το περιστατικό της κλοπής, τρεις άνδρες έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από το πίσω μέρος ενός φορτηγού που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο.

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Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύγκριναν το περιστατικό με τη σειρά ταινιών «Fast & Furious».

Στο βίντεο φαίνεται ένας άντρας να στηρίζεται στο καπό του αυτοκινήτου που έχει πλησιάσει το φορτηγό με τα κοτόπουλα. Ο άνδρας παίρνει τα κιβώτια και τα δίνει σε έναν άλλον που βρίσκεται στην καρότσα του αυτοκινήτου των δραστών και τα τοποθετεί εκεί.

🇪🇬 Fast & Furious in Egypt: thieves pulled 105 kilograms of chicken from a moving van



The driver noticed nothing, and the victim company learned about the theft only from a video that went viral on social media. pic.twitter.com/Ay043GPGt7 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 28, 2026

Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού του φορτηγού, το όχημα μετέφερε τέσσερις τόνους κοτόπουλου από ένα εργοστάσιο. Ο οδηγός είπε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε γίνει η κλοπή και ανακάλυψε μόνο μετά το περιστατικό ότι έλειπαν 105 κιλά εμπορευμάτων.

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Το Υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε ότι, μετά από ερευνητικά μέτρα, οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν μια ομάδα έξι υπόπτων που είχαν προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Το υπουργείο δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης των υπόπτων, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των υπόπτων και της αστυνομίας.

«Ως αποτέλεσμα, τρεις ύποπτοι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι τρεις συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν επίσης όπλα και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία», ανέφερε το υπουργείο.