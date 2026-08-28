Όγιο Ρουκίντι Δ’: Πέθανε στα 34 του ο «νεαρότερος βασιλιάς του κόσμου» – Ανέβηκε στον θρόνο στα 3 του

Ο βασιλιάς Όγιο Ρουκίντι Δ’ του Τόρο της Ουγκάντα, γνωστός ως ο νεότερος μονάρχης του κόσμου, απεβίωσε σε ηλικία 34 ετών, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του παραδοσιακού βασιλείου του στη δυτική Ουγκάντα.

Ο Όγιο Ρουκίντι Δ’ είχε διαδεχθεί σε ηλικία 3 ετών επισήμως τον πατέρα του στην Ουγκάντα, ο οποίος απεβίωσε λόγω καρδιακής προσβολής, το 1995 και ανέλαβε πλήρως τα βασιλικά καθήκοντα με την ενηλικίωσή του το 2010. Το 2025 είχε επίσης αναγνωρισθεί ως «ο νεαρότερος εν ενεργεία μονάρχης» από το Βιβλίο Γκίνες.

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Ο πρωθυπουργός του βασιλείου Κάλβιν Άρμστρονγκ Ρουομιίρε Ακιίκι ανακοίνωσε αργά χθες, Πέμπτη (27.08.2026), το βράδυ ότι ο βασιλιάς απεβίωσε εκφράζοντας τη λύπη του για μια «ανυπολόγιστη απώλεια για τη βασιλική οικογένεια, τον λαό του Τόορο και την Ουγκάντα».

Η περιφέρεια Τόρο (ή Τόορο) ανάμεσα στην Ουγκάντα και το πρώην Ζαΐρ, στους πρόποδες της οροσειράς του Ρουενζόρι, ανήκει στα πέντε βασίλεια που αναγνωρίζονται συμβολικά από τον πρόεδρο Γιοουέρι Μουσεβένι, μοναρχίες των οποίων οι εξουσίες δεν είναι παρά πολιτιστικές, αλλά οι οποίες διατηρούν ωστόσο μεγάλη πολιτική επιρροή.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα (28.08.2026), το βασίλειο είχε ανακοινώσει πως ο βασιλιάς βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε απευθύνει έκκληση για ηρεμία. Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην οικογένεια, νοσηλευόταν εξαιτίας ενός καρκίνου.

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Ο βασιλιάς δεν ήταν παντρεμένος, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, όμως αφήνει πίσω του έναν πρίγκιπα διάδοχο. Η ύπαρξη αυτού του τελευταίου δεν ήταν γνωστή στο κοινό, αλλά η ταυτότητά του θα αποκαλυφθεί σύμφωνα με την παράδοση, διευκρίνισε.

«Καλώ τον λαό του Τόορο να παραμείνει ενωμένος, ήρεμος και να προσευχηθεί αυτή τη δύσκολη περίοδο», δήλωσε.