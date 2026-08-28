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Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ – 125 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες

Τεράστια σύννεφα καπνού υψώνονται στον ουρανό - Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο ενδέχεται να είναι αποθήκη της Amazon
Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ – 125 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες
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Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ, στο βόρειο Λονδίνο.

Στο σημείο, στην οδό Hannah Close στην περιοχή Neasden, επιχειρούν 20 πυροσβεστικά οχήματα και 125 πυροσβέστες, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο ενδέχεται να είναι αποθήκη της Amazon.

Εικόνες που έχουν δημοσιευτεί στα social media δείχνουν τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έλαβε την πρώτη από περισσότερες από 70 κλήσεις για το περιστατικό περίπου στις 11:35 το πρωί.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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