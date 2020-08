Τρία σπίτια ισοπεδώθηκαν από την έκρηξη φυσικού αερίου που σημειώθηκε σε μια συνοικία της Βαλτιμόρης και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Η εφημερίδα Baltimore Sun, επικαλούμενη την πυροσβεστική υπηρεσία, ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη φυσικού αερίου. Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τα τούβλινα σπίτια να έχουν ισοπεδωθεί και τους διασώστες, σκαρφαλωμένους σε σωρούς συντριμμιών, να αναζητούν τους παγιδευμένους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μία γυναίκα σκοτώθηκε.

«Πολλά σπίτια εξερράγησαν. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι παγιδεύτηκαν, κάποιοι από αυτούς είναι παιδιά», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η υπηρεσία. «Οι διασώστες επικοινωνούν με έναν άνθρωπο που παραμένει εγκλωβισμένος», έγραψε λίγο αργότερα.

Chopper4 was above the scene of a "major gas explosion" in Baltimore that ripped through three homes and killed one woman, fire officials said. Rescuers were seen looking for survivors, walking across the flattened top of what appeared to be a roof. https://t.co/WKcIWtGhAY pic.twitter.com/FyfX8ndAPk