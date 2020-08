Μεγάλη έκρηξη συγκλόνισε συνοικία της Βαλτιμόρης σήμερα, καταστρέφοντας αρκετά σπίτια, μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, αρκετά άτομα έχουν παγιδευτεί και τραυματιστεί, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρό.

Στα πλάνα που έρχονται στο φως μια σειρά σπιτιών, χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο, έχουν ισοπεδωθεί με τα συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί.

#BREAKING: One person is dead and multiple people are trapped after an explosion involving several houses in Baltimore, according to a Baltimore firefighters' union.

