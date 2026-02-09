Κόσμος

ΗΠΑ: Ένας μαθητής τραυματίστηκε από πυροβολισμό σε σχολείο στο Μέριλαντ – Ένας ύποπτος υπό κράτηση

ΗΠΑ: Ένας μαθητής τραυματίστηκε από πυροβολισμό σε σχολείο στο Μέριλαντ – Ένας ύποπτος υπό κράτηση

Ένας μαθητής τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμό μέσα σε λύκειο στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ στις ΗΠΑ τη Δευτέρα (09.02.2026), ενώ σύμφωνα με την αστυνομία ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το σχολείο βρίσκεται σε κατάσταση περιορισμού μετά τον πυροβολισμό. Οι αρχές στο Μέριλαντ στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκε πυροβολισμός μέσα στο λύκειο  Thomas S. Wootton, το οποίο σφραγίστηκε, ενώ οι δρόμοι που οδηγούν στο σχολείο έχουν κλείσει.

Το θύμα είναι ένας μαθητής που πυροβολήθηκε στο στομάχι, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές των αρχών. Οι ερευνητές δεν έχουν δημοσιοποιήσει καμία πληροφορία σχετικά με την κατάσταση ή την ταυτότητα του θύματος.

Συνιστάται στους γονείς να απευθυνθούν σε μια κοντινή πανεπιστημιούπολη στο Γυμνάσιο Robert Frost, που βρίσκεται στην οδό Scott Drive 9201, η οποία έχει οριστεί ως ο τόπος της συνάντησης.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα μέσα στο σχολείο περίπου στις 2:15 μ.μ., σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Μοντγκόμερι.

Η MCPD ανέφερε ότι οι αρχές συντονίζουν επί του παρόντος την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο.

Οι μαθητές που μετακινούνται με λεωφορείο θα αποχωρήσουν απευθείας από το σχολείο μόλις η κατάσταση κριθεί ασφαλής, ενώ οι γονείς που θα παραλάβουν τα παιδιά τους καλούνται να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες.

«Όλοι οι μαθητές που χρησιμοποιούν το σχολικό λεωφορείο θα ακολουθήσουν τις συνήθεις διαδρομές τους προς τα σπίτια τους. Οι γονείς των μαθητών που χρησιμοποιούν το σχολικό λεωφορείο παρακαλούνται να μην έρθουν στο σχολείο», δήλωσε η MCPD.

«Σύντομα θα ανακοινωθούν πληροφορίες για την επανένωση των μαθητών που δεν χρησιμοποιούν το σχολικό λεωφορείο».

Το Wootton High School είναι ένα δημόσιο σχολείο στο Rockville του Μέριλαντ και θεωρείται ευρέως ως ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά γυμνάσια της πολιτείας και των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σχολείου.

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες μέχρι στιγμής σχετικά με το άτομο που πυροβολήθηκε ή το βαθμό των τραυματισμών του.

Κόσμος
