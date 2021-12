Ένας άνδρας έχασε την ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο Μπρούκλιν το βράδυ της Πέμπτης. Το περιστατικό, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, σημειώθηκε κοντά στην East 80th Street και τη λεωφόρο Flatlands στο Canarsie περίπου στις 6:30 μ.μ. (01:30 ώρα Ελλάδας).

Ένας 28χρονος άνδρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τραυματίστηκε στο λαιμό και μεταφέρθηκε από το EMS στο Brookdale Hospital Medical Center, όπου κατέληξε. Τα άλλα δύο θύματα – ηλικίας 32 και 38 ετών – έφτασαν με ιδιωτικά μέσα στο ίδιο νοσοκομείο και νοσηλεύονται

Σύμφωνα με την NYP, o 32χρονος πυροβολήθηκε στο δεξί χέρι και ο 38χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο δεξί του πόδι. Και οι δύο ήταν σε σταθερή κατάσταση, ανέφεραν οι αρχές.

Δεν έγιναν αμέσως συλλήψεις, ενώ τα θύματα που επέζησαν δεν συνεργάζονται με τις αρχές, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

