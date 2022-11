Συναγερμός σήμανε σε κλαμπ στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν ένοπλος άρχισε να πυροβολεί με συνέπεια πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί να τραυματιστούν.

Οπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ πέρα από τους πέντε νεκρούς στο κλαμπ του Κολοράντο υπάρχουν 18 τραυματίες, οι επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στο Club Q, σύμφωνα με όσα είπε ένας αξιωματικός της αστυνομίας.

Incredibly sad news emerging from Colorado Springs. We recommend following updates from local reporters. https://t.co/sSvRKV3QTN