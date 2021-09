Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση εξαφάνισης και δολοφονίας της 22χρονης Γκάμπι Πετίτο, η υπόθεση της οποίας δεν έχει συγκλονίσει μόνο τις ΗΠΑ αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Η υπόθεση τροφοδοτείται συνεχώς με σχετικά ρεπορτάζ και αναρτήσεις στα social media, ενώ το ενδιαφέρον είναι πλέον στραμμένο στις εξελίξεις με τον 23χρονο αρραβωνιαστικό της άτυχης κοπέλας για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το FBI.

Για τον εντοπισμό του 23χρονου αρραβωνιαστικού της Γκάμπι Πετίτο, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, έχει επιστρατευτεί και ένας διάσημος «κυνηγός επικηρυγμένων». Ο 68χρονος Ντουέιν Τσάπμαν, γνωστός και ως «Ντογκ» («Σκυλί»), έχει αναλάβει να βρει τον Μπράιν Λόντρι.

Gabby Petito homicide: For Dog the Bounty Hunter, search for Brian Laundrie is personal https://t.co/1EXcFI1EZ7

Ο 68χρονος «κυνηγός επικηρυγμένων», σύμφωνα με το FOX News, είναι τόσο επικίνδυνος που του απαγορεύτηκε η κατοχή όπλων και γι’ αυτό χρησιμοποιεί τέιζερ για να συλλαμβάνει όσους καταδιώκει. Μάλιστα, ο «Ντογκ» το απόγευμα του Σαββάτου (25/9) επισκέφθηκε το σπίτι του 23χρονου στη Φλόριντα και τους ενημέρωσε ότι τον αναζητά.

«Είχαμε πολλά αιτήματα. Αυτό κάνω για να ζήσω, εδώ και 45 χρόνια» είπε ο Τσάπμαν, ο οποίος είναι πατέρας 13 παιδιών και έχασε μια κόρη στην ίδια ηλικία με την Γκάμπι Πετίτο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 2006. «Ξέρω πώς αισθάνονται τα θύματα», πρόσθεσε.

Η 22χρονη Γκαμπριέλ Πετίτο είχε φύγει τον Ιούλιο μαζί με τον 23χρονο αρραβωνιαστικό της Μπράιαν Λόντρι και θα έκαναν ένα road trip. Το ζευγάρι ξεκίνησε με ένα βανάκι από τη Νέα Υόρκη και υποτίθεται ότι σε διάρκεια τεσσάρων μηνών θα έκαναν 4 σταθμούς.

O 23χρονος Μπράιαν Λόντρι επέστρεψε όμως μόνος του την 1η Σεπτεμβρίου στο σπίτι τους στη Φλόριντα. Η οικογένεια της 22χρονης Γκαμπριέλ Πετίτο ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνισή της στις 11 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι δεν έχει νέα της από τα τέλη Αυγούστου.

Την περασμένη Τρίτη, το FBI επιβεβαίωσε ότι τα λείψανα που είχαν εντοπιστεί στο εθνικό πάρκο Grand Teton ανήκαν στην 22χρονη Γκάμπι Πετίτο και ότι η άτυχη κοπέλα είχε πέσει θύμα δολοφονίας. Οι Αρχές χαρακτήρισαν τον Μπράιαν Λάντρι, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται, ως «άτομο ενδιαφέροντος» και έκαναν έρευνες στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Ο 23χρονος αρραβωνιαστικός της, Μπράιαν Λόντρι, δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τις 14 Σεπτεμβρίου και είχε αρνηθεί να συνεργαστεί με τις αρχές στην υπόθεση εξαφάνισης της αρραβωνιαστικιάς του πριν χαθούν τα ίχνη του.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον 23χρονο και αφορά παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας που ανήκε στην Γκάμπι Πετίτο. Ο Μπράιαν Λόντρι, όπως αναφέρει το ένταλμα, αναζητείται για «χρήση μη εξουσιοδοτημένης συσκευής πρόσβασης» που σχετίζεται με τις δραστηριότητές του μεταξύ 30 Αυγούστου και 1ης Σεπτεμβρίου, μετά την ανθρωποκτονία της 22χρονης αρραβωνιαστικιάς του.

On September 22, 2021, the U.S. District Court of Wyoming issued a federal arrest warrant for Brian Christopher Laundrie pursuant to a Federal Grand Jury indictment related to Mr. Laundrie’s activities following the death of Gabrielle Petito. pic.twitter.com/SSrBVbAeBs