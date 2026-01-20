ΗΠΑ: Γονείς για 4η φορά ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα

Το τέταρτο παιδί τους περιμένουν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα Βανς. Τα χαρμόσυνα νέα γνωστοποίησε το ευτυχές ζευγάρι την Τρίτη (20.01.2026).

Το νέο μέλος της οικογένειας θα είναι αγόρι, όπως γνωστοποίησαν ο Τζέι Ντι Βανς και η Δεύτερη Κυρία των ΗΠΑ, Ούσα Βανς με ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter).

Στο ίδιο μήνυμα τόνισαν ότι τόσο η σύζυγος του Αμερικανού αντιπροέδρου όσο και το μωρό είναι σε άριστη υγεία, προσθέτοντας ότι η γέννηση αναμένεται στα τέλη Ιουλίου.

«Η Ούσα και το μωρό είναι καλά και ανυπομονούμε να τον καλωσορίσουμε στην οικογένειά μας στα τέλη Ιουλίου», ανέφεραν χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη χαρά τους για το νέο μέλος της οικογένειας.

Η οικογένεια Βανς έχει στενή σχέση με τα social media, επιτρέποντας στους θαυμαστές να συμμετέχουν σε σημαντικές ιδιωτικές στιγμές.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε ενθουσιασμό τόσο στον πολιτικό κόσμο όσο και στους πολίτες, με πολλούς να εκφράζουν τις ευχές τους για υγεία και ευτυχία στο ζευγάρι και το νεογέννητο.

We’re very happy to share some exciting news. Our family is growing! pic.twitter.com/0RohEBYXM7 — Second Lady Usha Vance (@SLOTUS) January 20, 2026

Το ζευγάρι έχει ήδη τρία παιδιά και με τον ερχομό του τέταρτου ενισχύεται ακόμη περισσότερο το οικογενειακό προφίλ του Αμερικανού αντιπροέδρου, έναν χρόνο από την ανάληψη των νέων του καθηκόντων ως υπ’ αριθμόν 2 στην ηγεσία των ΗΠΑ.