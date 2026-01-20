Κόσμος

ΗΠΑ: Γονείς για 4η φορά ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα

Το νέο μέλος της οικογένειας θα είναι αγόρι, όπως αποκάλυψε το ζευγάρι
Ο Τζέι Ντι Βανς και η Ούσα Βανς
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, JD Vance και η σύζυγός του και «δεύτερη κυρία» των ΗΠΑ, Usha Vance / REUTERS / Φωτογραφία Mike Blake

Το τέταρτο παιδί τους περιμένουν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα Βανς. Τα χαρμόσυνα νέα γνωστοποίησε το ευτυχές ζευγάρι την Τρίτη (20.01.2026).

Το νέο μέλος της οικογένειας θα είναι αγόρι, όπως γνωστοποίησαν ο Τζέι Ντι Βανς και η Δεύτερη Κυρία των ΗΠΑ, Ούσα Βανς με ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter).

Στο ίδιο μήνυμα τόνισαν ότι τόσο η σύζυγος του Αμερικανού αντιπροέδρου όσο και το μωρό είναι σε άριστη υγεία, προσθέτοντας ότι η γέννηση αναμένεται στα τέλη Ιουλίου.

«Η Ούσα και το μωρό είναι καλά και ανυπομονούμε να τον καλωσορίσουμε στην οικογένειά μας στα τέλη Ιουλίου», ανέφεραν χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη χαρά τους για το νέο μέλος της οικογένειας.

Η οικογένεια Βανς έχει στενή σχέση με τα social media, επιτρέποντας στους θαυμαστές να συμμετέχουν σε σημαντικές ιδιωτικές στιγμές.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε ενθουσιασμό τόσο στον πολιτικό κόσμο όσο και στους πολίτες, με πολλούς να εκφράζουν τις ευχές τους για υγεία και ευτυχία στο ζευγάρι και το νεογέννητο.

 

Το ζευγάρι έχει ήδη τρία παιδιά και με τον ερχομό του τέταρτου ενισχύεται ακόμη περισσότερο το οικογενειακό προφίλ του Αμερικανού αντιπροέδρου, έναν χρόνο από την ανάληψη των νέων του καθηκόντων ως υπ’ αριθμόν 2 στην ηγεσία των ΗΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
306
195
128
126
99
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια επισκέφθηκαν τραυματίες του δυστυχήματος στην Κόρδοβα - Φωτογραφίες
Το βασιλικό ζεύγος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται, υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη τους βρίσκεται κοντά σε όλους όσοι επλήγησαν από το δυστύχημα
Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας συνομιλούν με τραυματίες της σιδηροδρομικής τραγωδίας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο νοσοκομείο «Reina Sofia»
Η Ryanair «τρολάρει» τον Έλον Μασκ ανακοινώνοντας προς τιμήν του προσφορά «θέσεων για μεγάλους ηλίθιους» με 16,99 λίρες
Η Ryanair ξεκινά την πώληση θέσεων «Big Idiot» καθώς εντείνεται η διαμάχη με τον Elon Musk ο οποίος είχε ζητήσει να απολυθεί ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αφήνοντας υπονοούμενα για πιθανή εξαγορά της από τον ίδιο
Ο Έλον Μασκ και ο διευθυντής της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι
Newsit logo
Newsit logo