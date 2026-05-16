Χάος στην Ιταλία: Πελάτες «έπαιξαν» μπουνιές στην προσπάθεια να αγοράσουν ρολόγια Royal Pop της Swatch και της Audemars Piguet

Σκηνές χάους έξω από καταστήματα λιανικής πώλησης καινούριων ρολογιών Swatch, τα οποία γρήγορα έγιναν συλλεκτικά αντικείμενα. Οι καβγάδες και οι συμπλοκές μεταξύ πελατών στο Μιλάνο της Ιταλίας έγιναν viral στα social media.

Κόσμος εκτόξευε καρέκλες και τραπέζια στην Piazza Gae Aulenti του Μιλάνου στην Ιταλία, κατά την κυκλοφορία των νέων ρολογιών Swatch. Το νέο προϊόν περίμεναν να αγοράσουν δεκάδες πελάτες, οι οποίοι είχαν στηθεί για μέρες στην ουρά αναμονής, έξω από τα λίγα εξουσιοδοτημένα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Βίντεο από την προσπάθεια να αποκτήσουν το ρολόι γρήγορα έγιναν viral στα social media. Η πώληση των νέων ρολογιών Royal Pop, μια συνεργασία μεταξύ των μαρκών Swatch και Audemars Piguet, ξεκίνησε στις 10 π.μ. το Σάββατο 16 Μαΐου.

Μάλιστα, υπήρχαν τόσοι πολλοί πελάτες που η αστυνομία αναγκάστηκε να στήσει οδοφράγματα, ενώ επικράτησαν ακόμη και στιγμές έντασης όταν η ασφάλεια χρειάστηκε να παρέμβει για να ηρεμήσει τους παρευρισκόμενους όταν ανακάλυψαν ότι τα κομμάτια περιορισμένης έκδοσης είχαν εξαντληθεί.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Μιλάνο έξω από τα καταστήματα στην Corso Vittorio Emanuele και στην Piazza Gae Aulenti έγιναν viral, ενώ παρόμοια περιστατικά παρατηρήθηκαν και στη Ρώμη και τη Φλωρεντία. Βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν πλήθη να σχηματίζουν ουρές πίσω από τα αστυνομικά κιγκλιδώματα, καθώς και κάποιες ταραχές και συμπλοκές με πετάγματα καρεκλών και τραπεζιών, οι οποίες κατεστάλησαν μόνο με παρέμβαση των υπηρεσιών ασφαλείας.

Αλλά ο ανταγωνισμός για τα νέα ρολόγια δεν ήταν μόνο μεταξύ των ενθουσιωδών των ρολογιών, αλλά και μεταξύ επιχειρηματιών που ήταν πρόθυμοι να μεταπωλήσουν το προϊόν σε τριπλάσια τιμή από την τιμή κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει το MilanoToday, εμφανίστηκαν αρκετές διαφημίσεις μεταπώλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις τιμές να φτάνουν πάνω από χίλια ευρώ για ένα αξεσουάρ που κοστίζει το πολύ τετρακόσια.