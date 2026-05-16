Ιταλία: Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του σε πεζούς και μαχαίρωσε περαστικό – Τουλάχιστον 8 τραυματίες

Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων σε πολύ σοβαρή κατάσταση, το Σάββατο (16.05.2026), όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα πεζών στη Μόντενα, πόλη της βόρειας Ιταλίας.

Η αστυνομία της Ιταλίας ανέφερε ότι ο οδηγός, ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθη, ενώ φέρεται να προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν περαστικό που προσπάθησε να τον σταματήσει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, η τρελή κούρσα σταμάτησε όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια βιτρίνα καταστήματος, αφού χτύπησε τους πεζούς σε έναν δρόμο στο κέντρο της πόλης.

Πλάνα από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν ένα σοβαρά κατεστραμμένο ασημί Citroën με το μπροστινό μέρος του συντριμμένο δίπλα στο πεζοδρόμιο, ενώ γύρω του υπάρχουν συντρίμμια.

Η Τζόρτζια Μελόνι παρακολουθεί στενά το περιστατικό.

Ο δήμαρχος δήλωσε: «Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θάνατοι, αλλά οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Μια γυναίκα πιθανότατα θα χρειαστεί να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών, αφού έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος».

A woman runs over about ten pedestrians and stabs a passerby in Modena, arrested pic.twitter.com/Ry4gzSvdb7 — Global Report (@Global_ReportHQ) May 16, 2026

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ιταλικά μέσα κάνουν λόγο για 2 νεκρούς, πράγμα που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Falcia in auto una decina di pedoni e accoltella un passante a Modena. Ci sono feriti gravi.

L’uomo sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine su Via Emilia.#Tg1 pic.twitter.com/PYgqAbFw7O — Tg1 (@Tg1Rai) May 16, 2026

Ανέφερε επίσης ότι ο συλληφθέντας ανακρίνεται στο αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης.