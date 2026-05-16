Ταϊλάνδη: Τρένο συγκρούστηκε με λεωφορείο, αυτοκίνητα και μηχανές – 8 νεκροί και 32 τραυματίες

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος διέταξε ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ
Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο της σύγκρουσης τρένου με λεωφορείο στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης / REUTERS / Φωτογραφία Athit Perawongmetha
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν, όταν εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με δημόσιο λεωφορείο στην Μπανγκόκ, πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης χθες (16.05.2026).

Η σύγκρουση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, κοντά σε σταθμό της γραμμής του αεροδρομίου στο κέντρο της Μπανγκόκ, προκαλώντας πυρκαγιά που τύλιξε το λεωφορείο και κοντινά οχήματα, όπως μετέδωσαν τα ΜΜΕ της Ταϊλάνδης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι όλες οι σοροί εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο, χωρίς να είναι ακόμη γνωστός ο συνολικός αριθμός των επιβατών.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.

