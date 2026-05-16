Ταϊλάνδη: Τρένο συγκρούστηκε με λεωφορείο, αυτοκίνητα και μηχανές – 8 νεκροί και 32 τραυματίες

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν, όταν εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με δημόσιο λεωφορείο στην Μπανγκόκ, πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης χθες (16.05.2026).

Η σύγκρουση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, κοντά σε σταθμό της γραμμής του αεροδρομίου στο κέντρο της Μπανγκόκ, προκαλώντας πυρκαγιά που τύλιξε το λεωφορείο και κοντινά οχήματα, όπως μετέδωσαν τα ΜΜΕ της Ταϊλάνδης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι όλες οι σοροί εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο, χωρίς να είναι ακόμη γνωστός ο συνολικός αριθμός των επιβατών.

BREAKING: Train has collided with bus in Bangkok, at least 8 killed, as per emergency services pic.twitter.com/MkroCknYtx — GDA | News & Takes (@GDA360) May 16, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.