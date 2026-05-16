Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία – «Θα περάσουν πολύ δύσκολα»

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αλλά οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μία διαρκή συμφωνία
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque
Το Ιράν θα περάσει «πολύ δύσκολη περίοδο» αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο (16.05.2026) «αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία». Πρόσθεσε ότι δεν είναι σίγουρος αν θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία.

«Δεν έχω ιδέα. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Έχουν συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία» δήλωσε «φωτογραφίζοντας» το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFMTV.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει τονίσει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει η «δυσπιστία» ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αλλά οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια διαρκή συμφωνία.

Ο Τραμπ αργότερα παρέτεινε την εκεχειρία επ’ αόριστον, διατηρώντας παράλληλα τον αποκλεισμό των πλοίων που ταξιδεύουν προς ή από ιρανικούς λιμένες μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

