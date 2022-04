Βίντεο που κόβει την ανάσα έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ, από τη σφοδρή σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με ένα αυτοκίνητο.

Σημειώνεται πως το τροχαίο με το λεωφορείο σημειώθηκε τον Φεβρουάριο στις ΗΠΑ και όπως διαπιστώθηκε σημειώθηκε καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο. Την ώρα της πρόσκρουσης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 160 χλμ/ώρα.

Στο βίντεο τα 23 παιδιά ηλικίας περίπου 11 έως 13 ετών από το Σχολείο «George Sanchez» φαίνονται να μιλούν ανέμελα μεταξύ τους μέσα στο λεωφορείο, λίγο πριν το όχημα πέσει πάνω στο λεωφορείο τους.

Τα παιδιά εκσφενδονίζονται δεξιά και αριστερά και αρχίζουν να ουρλιάζουν, ενώ το λεωφορείο αναποδογυρίζει.

