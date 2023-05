Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις οχημάτων που σημειώθηκαν κατά μήκος του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 55 στο νότιο Ιλινόις εν μέσω ανεμοθύελλας, ανακοίνωσε η πολιτειακή αστυνομία.

Περίπου 40 έως 60 επιβατικά αυτοκίνητα και πολλά φορτηγά ενεπλάκησαν στα τροχαία αυτά δυστυχήματα που συνέβησαν λίγο μετά τις 11 το πρωί (τοπική ώρα), τόνισε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Πολιτείας του Ιλινόι.

NEW VIDEO: Dust is being blamed for this major pile-up on I-55 south of Springfield, IL today.



Reports are showing the backup is now 20+ miles long. We’ll have more details on this story as it develops. #ILwx pic.twitter.com/3BDUqHHbhr