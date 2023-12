«Καρφιά» κατά του Ντόναλντ Τραμπ έριξε χθες Παρασκευή (15.12.2023) ο κυβερνήτης της Φλόριντας, Ρον ΝτεΣάντις, λέγοντας ότι αν ο συνυποψήφιός του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2024 δεν το κερδίσει, τότε «χωρίς αμφιβολία» θα κάνει λόγο για κλοπή.

«Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ χάσει (σ.σ. το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων), θα κάνει λόγο για κλοπή… χωρίς αμφιβολία», είπε ο Ρον ΝτεΣάντις σε προεκλογική εκδήλωση στο Κόνκορντ του Νιου Χαμσάιρ, κατηγορώντας τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ότι θα επιχειρήσει να «απονομιμοποιήσει τα αποτελέσματα», αν χάσει τη συγκεκριμένη πολιτεία ή την Άιοβα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είναι φαβορί τόσο στην Άιοβα, όπου διεξάγονται προκριματικές για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις 15 Ιανουαρίου, όσο και στο Νιου Χαμσάιρ, όπου θα διεξαχθούν μια εβδομάδα αργότερα.

Το προηγούμενο διάστημα ο ΝτεΣάντις είχε πυκνώσει τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του σε αυτές τις δύο αμερικανικές πολιτείες, προσπαθώντας να αυξήσει τα ποσοστά του.

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις, ο Ρον ΝτεΣάντις εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι ο Τραμπ έχασε δίκαια τις προεδρικές εκλογές του 2020, κάτι που ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας εξακολουθεί να αμφισβητεί δημόσια.

Σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ έχουν απαγγελθεί κατηγορίες τόσο από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον όσο και από το πολιτειακό δικαστήριο της Τζόρτζια για αδικήματα που συνδέονται με τις προσπάθειές του να υπονομεύσει την εκλογική διαδικασία.

Ron DeSantis: “If Trump loses, he will say it’s stolen no matter what.”



He’s not wrong. pic.twitter.com/gasLwxOjs0