Θετικοί στον κορονοϊό εντοπίστηκαν δύο γερουσιαστές στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να ανασταλούν οι λειτουργίες του σώματος ως και την 3η Ιανουαρίου. Πρόκειται για την γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν και τον γερουσιαστή Κόρι Μπούκερ, οι οποίοι ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι διαγνώσθηκαν θετικοί στην COVID-19 μετά από τεστ και ότι εμφανίζουν ήπια συμπτώματα.

Η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, 72 ετών, γερουσιαστή της Μασαχουσέτης που είχε διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών ώστε να είναι η υποψήφια της παράταξης για την προεδρία το 2020, διευκρίνισε μέσω Twitter πως είναι πλήρως εμβολιασμένη κατά του κορονοϊού και έχει λάβει αναμνηστική δόση, ενώ υποβάλλεται συχνά σε τεστ.

Μολαταύτα, «Αν και είχα αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ στο οποίο υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σήμερα (σ.σ. χθες Κυριακή) έκανα νέα εξέταση που είχε θετικό αποτέλεσμα», σημείωσε στην ανάρτησή της.

I regularly test for COVID & while I tested negative earlier this week, today I tested positive with a breakthrough case. Thankfully, I am only experiencing mild symptoms & am grateful for the protection provided against serious illness that comes from being vaccinated & boosted.

Ο Κόρι Μπούκερ, 52 ετών, επίσης Δημοκρατικός που εκπροσωπεί το Νιου Τζέρζι, ανέφερε χθες πως έλαβε θετικό αποτέλεσμα στο τεστ στο οποίο υποβλήθηκε «αφού άρχισα να αισθάνομαι συμπτώματα το Σάββατο».

Διαβεβαίωσε πως επίσης έλαβε πρόσφατα την αναμνηστική δόση του εμβολίου του κατά της COVID-19 και ότι βιώνει «ήπια» συμπτώματα. Αν δεν είχε εμβολιαστεί, συμπλήρωσε, «είμαι σίγουρος (…) πως θα ήμουν πολύ χειρότερα».

I learned today that I tested positive for COVID-19 after first feeling symptoms on Saturday. My symptoms are relatively mild. I’m beyond grateful to have received two doses of vaccine and, more recently, a booster – I’m certain that without them I would be doing much worse.