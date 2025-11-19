ΗΠΑ: Μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 9χρονης Μέλοντι – Η μητέρα αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Μέλοντι Μπάσαρντ έχει πάρει τεράστια δημοσιότητα στις ΗΠΑ. Η 9χρονη δεν έχει εμφανιστεί για περισσότερο από έναν μήνα, μετά από ένα μεγάλο road trip που ξεκίνησε με τη μητέρα της, Άσλι Μπάσαρντ, από την Καλιφόρνια προς τη Νεμπράσκα.

Το ταξίδι αυτό, κατά το οποίο μητέρα και κόρη φορούσαν περούκες για «να μην αναγνωριστούν» στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους ερευνητές, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας εντατικής έρευνας για την εξαφάνιση όπου – όπως γράφει το CNN – κάθε ώρα είναι κρίσιμη.

Στις 10 Οκτωβρίου, η Άσλι Μπάσαρντ επέστρεψε μόνη της στο σπίτι τους στο Λόμπποκ της Καλιφόρνιας, χωρίς να αναφέρει την εξαφάνιση της κόρης της. Τελικά ήταν το σχολείο της Μέλοντι, ανήσυχο για την παρατεταμένη απουσία της, που ειδοποίησε τις αρχές τέσσερις ημέρες αργότερα. Έκτοτε, η μητέρα αρνείται να βοηθήσει τους ερευνητές και δεν έχει δώσει «καμία εύλογη εξήγηση» για το πού βρίσκεται το παιδί, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της Σάντα Μπάρμπαρα.

Facts:



9 YO Melodee Buzzard was seen on video with Ashlee, her mom on 10/7 wearing wigs and renting a car.



Melodee was last seen on 10/9 on video on the Colorado side of the Colorado/Utah border. (Per LE)



Ashlee's family, friends, and a PI have widely reported

The mom of missing 9-year-old Melodee Buzzard never helped put up missing posters for her daughter and instead "tore them down," Melodee's half-sister tells. Corinna Meza and Melodee's aunt say they still don't know the girl's whereabouts.



MORE:… pic.twitter.com/dV6OpjZzCM — NewsNation (@NewsNation) October 31, 2025

Τα πρώτα βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν μητέρα και κόρη να φορούν περούκες κατά την αναχώρηση. Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι η πινακίδα του ενοικιασμένου αυτοκινήτου άλλαξε στη διάρκεια του ταξιδιού – κάτι που θεωρείται προσπάθεια «αποφυγής εντοπισμού».

Μια υπόθεση που γίνεται όλο και πιο ανησυχητική

Με το FBI πλέον στις έρευνες, οι αρχές μιλούν για ένα «κρίσιμο» χρονικό διάστημα από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου. Κάποια στοιχεία μπορεί να υπάρχουν αλλά να μην έχουν δημοσιοποιηθεί, καθιστώντας την υπόθεση ιδιαίτερα θολή. Σύμφωνα με ειδικούς, οι αρχές κινούνται προσεκτικά: χωρίς άμεσες αποδείξεις εγκλήματος, δεν μπορούν να απαγγείλουν κατηγορίες για εξαφάνιση.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν η Άσλι Μπάσαρντ συνελήφθη για άλλο περιστατικό, κατηγορούμενη για παράνομη κατακράτηση άνδρα που είχε πάει στο σπίτι της για να βοηθήσει στην αναζήτηση της Μέλοντι. Ο άνδρας υποστήριξε πως η Μπάσαρντ πανικοβλήθηκε αφού «μοιράστηκε πληροφορίες που μετάνιωσε αμέσως». Αφέθηκε ελεύθερη με ηλεκτρονική επιτήρηση και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Έρευνα που στοχεύει σε απτά στοιχεία

Οι ερευνητές συνεχίζουν συστηματικά: αναλύουν επικοινωνίες, εντοπίζουν επιπλέον βίντεο, αναζητούν μάρτυρες κατά μήκος της διαδρομής των 1.600 χιλιομέτρων. Όπως τονίζουν ειδικοί που μίλησαν στο CNN, σε υποθέσεις εξαφάνισης παιδιών οι αρχές συχνά περιμένουν να συγκεντρώσουν επαρκή στοιχεία πριν προχωρήσουν σε κατηγορίες.

Όπως υπενθυμίζει νομικός που μίλησε στο δίκτυο, «η σιωπή της μητέρας, όσο ανησυχητική κι αν φαίνεται, είναι συνταγματικό δικαίωμα».

Ανησυχητικά προηγούμενα

Σε άλλες πολύκροτες υποθέσεις, όπως της Κέισι Άντονι στη Φλόριντα ή της Λόρι Βάλοου Ντέιμπελ στο Άινταχο, οι γονείς κατηγορήθηκαν αρχικά για μικρότερα αδικήματα, πριν οι έρευνες οδηγήσουν σε πολύ βαρύτερες κατηγορίες μόλις εντοπίστηκαν τα σώματα των παιδιών.

Σήμερα, η απόλυτη προτεραιότητα παραμένει ο εντοπισμός της Μέλοντι. Οι αρχές συνεχίζουν με μέγιστη ένταση, εξετάζοντας κάθε πιθανή κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της αλλόκοτης συμπεριφοράς της μητέρας.

«Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ερωτήματα για να εξαχθούν συμπεράσματα», λέει μια ειδικός στο CNN. «Αυτή τη στιγμή, η απόλυτη προτεραιότητα είναι να βρεθεί το παιδί. Όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν».