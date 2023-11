Συγκρούσεις στο Θάουζεντ Όουκς στα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, ανάμεσα σε διαδηλωτές δυο συγκεντρώσεων, μιας φιλοπαλαιστινιακής και μιας φιλοϊσραηλινής, ξέσπασαν την Κυριακή (5.11.23) σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βεντούρα.

Η αστυνομία της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε την επομένη πως άρχισε έρευνα για το θάνατο ενός εβραίου, ο οποίος κατέληξε έπειτα από συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοϊσραηλινούς και φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές.

Στον τόπο του επεισοδίου η αστυνομία διαπίστωσε ότι το θύμα, ο 69χρονος Πολ Κέσλερ, «έφερε τραύμα στο κρανίο», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

«Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο Κέσλερ είχε εμπλακεί σε διαπληκτισμό με έναν ή περισσότερους διαδηλωτές» της φιλοπαλαιστινιακής συγκέντρωσης.

Βίντεο από το σημείο:

BREAKING: A pro-Palestine protester has been arrested after killing a 65 year old Jewish man by hitting him over the head with a megaphone during a verbal altercation in the Thousand Oaks area of LA.

The man suffered from a brain hemorrhage as a result & succumbed to his… pic.twitter.com/sCY4MgraGB