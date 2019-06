ΗΠΑ: Ο Τραμπ βάζει στο «στόχαστρο» το ευρώ

«Το Ευρώ και άλλα νομίσματα είναι υποτιμημένα έναντι του δολαρίου, γεγονός που βάζει τις ΗΠΑ σε πολύ μειονεκτική θέση», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter χωρίς να δώσει κανένα στοιχείο. Επιτέθηκε επίσης στα αμερικανικά επιτόκια υποστηρίζοντας πως είναι υπερβολικά υψηλά.

This is because the Euro and other currencies are devalued against the dollar, putting the U.S. at a big disadvantage. The Fed Interest rate way too high, added to ridiculous quantitative tightening! They don’t have a clue! https://t.co/0CpnUzJqB9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Ιουνίου 2019