Η χιονοθύελλα δείχνει τα «δόντια» της και σήμερα (28.12.2022) στις ΗΠΑ, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται δραματικά ώρα με την ώρα.

Οι Αρχές επιφυλάσσονται για τον ακριβή αριθμό, καθώς άλλοι εντοπίζονται εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους ή στο σπίτι τους χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη «χιονοθύελλα του αιώνα», όπως τη χαρακτηρίζουν στις ΗΠΑ.

Ο Τζο Μπάιντεν κήρυξε ομοσπονδιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Πολιτεία της Νέας Υόρκης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Εν τω μεταξύ, πλάνα που δημοσιοποιούν διεθνή ΜΜΕ και πρακτορεία, δείχνουν τους μεγαλύτερους καταρράκτες του κόσμου να έχουν παγώσει μερικώς, με το θέαμα να είναι εντυπωσιακό.

(VIDEO) Niagara Falls partly freezes over as temperatures dip, massive winter storm hits much of Midwest, northern US pic.twitter.com/tScNtSADO4