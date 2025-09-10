ΗΠΑ: Πτώμα σε αποσύνθεση βρέθηκε στο Tesla του τραγουδιστή D4vd στο Λος Άντζελες

Ένα μακάβριο εύρημα συγκλόνισε το Λος Άντζελες στις ΗΠΑ τη Δευτέρα (08.09.2025). Το πτώμα ενός ατόμου σε αποσύνθεση, τυλιγμένο σε πλαστική σακούλα, βρέθηκε μέσα στο Tesla του Αμερικανού τραγουδιστή D4vd, όπως αναφέρει η Sun.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες, μια ανυπόφορη μυρωδιά προκάλεσε την ανησυχία των υπαλλήλων σε μάντρα οχημάτων στο Χόλιγουντ, όπου το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο για πέντε ημέρες. Όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν το πορτμπαγκάζ, εντόπισαν τα ανθρώπινα λείψανα μέσα στο ηλεκτρικό όχημα, το οποίο είναι καταχωρημένο στο όνομα του 20χρονου καλλιτέχνη από τις ΗΠΑ, David Anthony Burke, γνωστού ως D4vd.

Η ταυτότητα του θύματος δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσο καιρό ήταν νεκρό. Η υπόθεση διερευνάται πλέον ως έρευνα θανάτου.

Human remains from an unidentified person were discovered in the trunk of an impounded car that was reportedly registered to a musician with tens of millions of listeners.



LEARN MORE: https://t.co/TIjrrI7kmY pic.twitter.com/nN9vdu03vS — Local 12/WKRC-TV (@Local12) September 9, 2025

Ο D4vd συνεργάζεται ενώ περιοδεύει

Εκπρόσωπος του τραγουδιστή, που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε παγκόσμια περιοδεία, επιβεβαίωσε ότι ο καλλιτέχνης έχει ενημερωθεί για την υπόθεση και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, παρότι δεν βρίσκεται στο Λος Άντζελες. Ο μουσικός, γνωστός για τα τραγούδια Here with Me και Romantic Homicide που μετρούν δισεκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify, επρόκειτο να εμφανιστεί την Τρίτη στη Μινεάπολη, στο πλαίσιο της βορειοαμερικανικής του περιοδείας που ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στο Λος Άντζελες στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το Tesla, με πινακίδες του Τέξας, είχε δηλωθεί ως εγκαταλειμμένη στους λόφους του Χόλιγουντ πριν ρυμουλκηθεί. Στο σημείο, οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή με κίτρινες κορδέλες και το όχημα κατασχέθηκε για τις ανάγκες της έρευνας.