ΗΠΑ: Πτώμα σε αποσύνθεση βρέθηκε στο Tesla του τραγουδιστή D4vd στο Λος Άντζελες

Μακάβριο εύρημα στο Χόλιγουντ: πτώμα τυλιγμένο σε πλαστικό βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του καλλιτέχνη που βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία, σύμφωνα με τη Sun
Το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκαν ανθρώπινα υπολείμματα
Το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκαν ανθρώπινα υπολείμματα / Πηγή: Χ

Ένα μακάβριο εύρημα συγκλόνισε το Λος Άντζελες στις ΗΠΑ τη Δευτέρα (08.09.2025). Το πτώμα ενός ατόμου σε αποσύνθεση, τυλιγμένο σε πλαστική σακούλα, βρέθηκε μέσα στο Tesla του Αμερικανού τραγουδιστή D4vd, όπως αναφέρει η Sun.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες, μια ανυπόφορη μυρωδιά προκάλεσε την ανησυχία των υπαλλήλων σε μάντρα οχημάτων στο Χόλιγουντ, όπου το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο για πέντε ημέρες. Όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν το πορτμπαγκάζ, εντόπισαν τα ανθρώπινα λείψανα μέσα στο ηλεκτρικό όχημα, το οποίο είναι καταχωρημένο στο όνομα του 20χρονου καλλιτέχνη από τις ΗΠΑ, David Anthony Burke, γνωστού ως D4vd.

Η ταυτότητα του θύματος δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσο καιρό ήταν νεκρό. Η υπόθεση διερευνάται πλέον ως έρευνα θανάτου.

Ο D4vd συνεργάζεται ενώ περιοδεύει

Εκπρόσωπος του τραγουδιστή, που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε παγκόσμια περιοδεία, επιβεβαίωσε ότι ο καλλιτέχνης έχει ενημερωθεί για την υπόθεση και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, παρότι δεν βρίσκεται στο Λος Άντζελες. Ο μουσικός, γνωστός για τα τραγούδια Here with Me και Romantic Homicide που μετρούν δισεκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify, επρόκειτο να εμφανιστεί την Τρίτη στη Μινεάπολη, στο πλαίσιο της βορειοαμερικανικής του περιοδείας που ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στο Λος Άντζελες στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το Tesla, με πινακίδες του Τέξας, είχε δηλωθεί ως εγκαταλειμμένη στους λόφους του Χόλιγουντ πριν ρυμουλκηθεί. Στο σημείο, οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή με κίτρινες κορδέλες και το όχημα κατασχέθηκε για τις ανάγκες της έρευνας.

