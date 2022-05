Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ δημοσίευμα που αναφέρει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ψηφίσει να ακυρωθεί η ιστορική απόφαση του 1973 που νομιμοποιούσε την άμβλωση. Η διαρροή για αυτή την απόφαση έχει προκαλέσει σοκ στην αμερικανική κοινωνία, διχάζοντας για ακόμα μια φορά την κοινή γνώμη και προκαλώντας πλήθος κινητοποιήσεων.

Η άμβλωση είναι ένα από τα ζητήματα που διχάζουν περισσότερο την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ, εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Δημοσκόπηση του 2021 που διεξήγαγε το Pew Research Center κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 59% των ενήλικων Αμερικανών πιστεύει ότι η άμβλωση θα πρέπει να είναι νόμιμη σε όλες ή τις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ το 39% ότι θα πρέπει να είναι παράνομη στις περισσότερες ή σε όλες τις περιπτώσεις.

Μετά την διαρροή για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με το δικαίωμα στην άμβλωση, πολλές είναι οι οργανώσεις που καλούν τους Αμερικανούς σε μαζικές κινητοποιήσεις στις 14 Μαΐου με σύνθημα: «Περνάμε στη δράση». Εκατοντάδες συγκεντρώσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ – ανάμεσα τους Ουάσινγκτον, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Λος Άντζελες – με τους διοργανωτές να δηλώνουν πως αναμένουν «εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους».

US Supreme Court is about to ban abortions.

Even in India abortion is legal for upto 24 weeks (foetus)



65%+ abortions in india has done for UNMARRIED girls.



In 2018, 1.65 crores abortions are reported in India.



Girls are getting education to help the society not to murder pic.twitter.com/C7YozTkOb2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ May 6, 2022

Μια ένδειξη του πυρετού που επικρατεί στην Ουάσινγκτον είναι τα οδοφράγματα ασφαλείας που στήθηκαν χθες, Πέμπτη (05.05.2022), γύρω από το λευκό μαρμάρινο κτίριο που στεγάζει το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Δείτε φωτογραφίες:

Δείτε βίντεο:

A fence was put up around the Supreme Court



Wait, I didn't think fences workedpic.twitter.com/uGhLMYaigq — Trump4America (@trump4_america) May 5, 2022

«Ανθρωποκτονία» η άμβλωση για την Λουιζιάνα

Την ίδια ώρα, στην πολιτεία της Λουιζιάνα υπάρχουν βουλευτές που προωθούν νομοσχέδιο που θα απαγορεύει εντελώς τις αμβλώσεις, δίνοντας συνταγματικά δικαιώματα «σε όλα τα αγέννητα παιδιά από τη στιγμή της γονιμοποίησης». Μάλιστα, οι αμβλώσεις βάσει του εν λόγω νομοσχεδίου θα θεωρούνται… ανθρωποκτονία.

Ο βουλευτής της Λουιζιάνα Ντάνι ΜακΚόρμικ, Ρεπουμπλικανός, που εισήγαγε το νομοσχέδιο περί «Κατάργησης της Άμβλωσης» τον Μάρτιο, δήλωσε ότι η πολιτεία δεν θα πρέπει να αναμένει την τελική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αλλά να συνεχίσει της προσπάθειές της να εμποδίσει την πρόσβαση στην άμβλωση. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε το Ανώτατο Δικαστήριο», τόνισε ο ίδιος την Τετάρτη.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 7 ψήφους υπέρ και 2 κατά από τη σχετική κοινοβουλευτική επιτροπή και τώρα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λουιζιάνα. Το νομοσχέδιο φαίνεται ότι θα επιτρέπει τη δίωξη οποιουδήποτε υποβάλλεται σε άμβλωση ή πραγματοποιεί την επέμβαση αυτή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, καταγγέλλουν οι αντίπαλοί του.

Το νομοσχέδιο τροποποιεί την τρέχουσα νομοθεσία περί ανθρωποκτονίας και αναφέρει ότι στόχος του είναι «να διασφαλίσει το δικαίωμα στη ζωή και την ίση προστασία όλων των αγέννητων παιδιών από τη στιγμή της γονιμοποίησης, παρέχοντας τους προστασία βάσει των ίδιων νόμων που προστατεύουν τους άλλους ανθρώπους».

Ακολουθούν Ντακότα, Νεμπράσκα και Ιντιάνα

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο στη Λουιζιάνα είναι ένα από τα δεκάδες που προωθούν οι βουλευτές στις συντηρητικές πολιτείες των ΗΠΑ με στόχο να περιορίσουν την πρόσβαση στην άμβλωση και ένδειξη ότι οι Ρεπουμπλικάνοι νιώθουν ενθαρρυμένοι από τη διαρροή αυτή.

Η κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας Κρίστι Νοέμ, μία Ρεπουμπλικάνα, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση του τοπικού κοινοβουλίου αν ανατραπεί η απόφαση του 1973 προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το δικαίωμα στην άμβλωση. Βουλευτές στη Νεμπράσκα και την Ιντιάνα έχουν επίσης αναφέρει ότι θα συγκαλέσουν έκτακτες συνεδριάσεις των κοινοβουλίων για να εξετάσουν τον περιορισμό του δικαιώματος στην άμβλωση.

Από την άλλη πλευρά, φιλελεύθερες πολιτείες -όπως η Καλιφόρνια και το Βερμόντ- κινούνται για να προστατεύσουν το δικαίωμα στην άμβλωση περιλαμβάνοντάς το στο Σύνταγμά τους.

«Σκανδαλώδης» η διαρροή από το Ανώτατο Δικαστήριο

Η άνευ προηγουμένου διαρροή για αυτή την απόφαση έχει προκαλέσει σοκ στην αμερικανική κοινωνία, κυρίως επειδή το Ανώτατο Δικαστήριο έχει τη φήμη ότι κρατά μυστικές τις εσωτερικές του διεργασίες και οι διαρροές αυτού του είδους δεν είναι συνηθισμένες.

Στους κόλπους του Ανώτατου Δικαστηρίου, η ενόχληση είναι αισθητή. Ο επικεφαλής του, ο δικαστής Τζον Ρόμπερτς, εξέφρασε την Τρίτη την καταδίκη του γι’αυτό που χαρακτήρισε “προδοσία” και έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας για να βρεθεί ο υπαίτιος αυτής της διαρροής. Αυτή η παραβίαση του απορρήτου των διαβουλεύσεων είναι “απολύτως σκανδαλώδης”, υπογράμμισε την Πέμπτη κατά την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη διαρροή.

Δείτε βίντεο από τις κινητοποιήσεις:

Abortion rights advocates in the U.S. have reported a spike in demand and donations for abortion services after an unprecedented leak revealed that the U.S. Supreme Court is set to overturn a landmark 1973 decision ensuring abortion rights nationwide https://t.co/G2TA9rVJby pic.twitter.com/r12ny61CXo — Reuters (@Reuters) May 6, 2022

So damn proud of these Gen Z activists protesting right now outside the U.S. Supreme Court!!!https://t.co/uqIFbA84Yz — Brett Meiselas (@BMeiselas) May 5, 2022

Πηγή φωτογραφιών: Reuters