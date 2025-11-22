Κόσμος

ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Λος Άντζελες – Σώο απομακρύνθηκε το πλήρωμα

Πυρκαγιά προκάλεσε έκρηξη σε εμπορικό πλοίο στο Σαν Πέντρο, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση και τις λιμενικές λειτουργίες
Το πλοίο που καίγεται στο Λος Άντζελες
Το πλοίο που καίγεται στο Λος Άντζελες / Πηγή: X

Η συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (21.11.2025) στο λιμάνι του Λος Άντζελες στις ΗΠΑ, όταν φλόγες τύλιξαν ένα φορτηγό πλοίο δεμένο στην περιοχή του Σαν Πέντρο, πριν σημειωθεί μια ισχυρή έκρηξη.

Το περιστατικό οδήγησε σε διακοπή ρεύματος και στην παύση λειτουργίας των γερανών του λιμανιού του Λος Άντζελες, ενώ το πλήρωμα απομακρύνθηκε άμεσα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης των ΗΠΑ.

Λίγο μετά τις 20:27 (τοπική ώρα), οι 23 ναυτικοί που παρέμεναν στο πλοίο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, η οποία επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

 

Οι πυροσβέστες εντόπισαν επικίνδυνα υλικά σε αρκετές αποβάθρες, γεγονός που απαιτούσε τη χρήση ειδικού προστατευτικού εξοπλισμού και αναπνευστικών συσκευών. Πάνω από 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η Ακτοφυλακή συμμετείχε στις επιχειρήσεις εκκένωσης.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, συνεχάρη την άμεση επέμβαση των ομάδων έκτακτης ανάγκης σε ανάρτησή της στο X, υπογραμμίζοντας την έκταση των μέτρων που ελήφθησαν για την ασφάλεια της περιοχής και του πληρώματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
88
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο στρατός της Ολλανδίας άνοιξε πυρ κατά drones που εντοπίστηκαν πάνω από αεροπορική βάση
Οι ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ για να εξουδετερώσουν πολλά drones που πετούσαν παράνομα πάνω από τη βάση Φόλκελ (Volkel), κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters
Patriot system
Σύνοδος G20 στη σκιά του μποϊκοτάζ από τον Τραμπ και την ένταση για την Ουκρανία
Η σύνοδος του Γιοχάνεσμπουργκ ξεκινά με τις ηχηρές απουσίες των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, σε μια στιγμή έντονων διπλωματικών τριβών και συζητήσεων για το αμερικανικό σχέδιο σχετικά με την Ουκρανία
Η G20 στη Νότια Αφρική
«Freebirth»: Πώς ένα κίνημα «φυσικού τοκετού» συνδέεται με θανάτους βρεφών
Μια εκτεταμένη έρευνα του Guardian αποκαλύπτει πώς γυναίκες έχασαν τα παιδιά τους αφού παρασύρθηκαν από εξιδανικευμένες ιστορίες τοκετών χωρίς μαίες και γιατρούς, που προωθούνται από τη Free Birth Society
Ποδαράκια μωρού
Ανάλυση Politico: Έξαλλη η Ευρώπη με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία – «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»
Η αμερικανική πρόταση να επωφεληθεί από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία απειλεί να τινάξει στον αέρα μήνες διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες και αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία
O Steve Witkoff 10
The Economist: Πώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να επιβάλουν στην Ουκρανία ένα συγκεχυμένο και «σκοτεινό» σχέδιο ειρήνης
Το έγγραφο που διαπραγματεύτηκαν κρυφά Αμερικανοί και Ρώσοι απεσταλμένοι ωθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια πολιτική γωνία, ενώ η Μόσχα φαίνεται να βγαίνει κερδισμένη
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Νιγηρία: Aπήγαγαν πάνω από 300 μαθητές καθολικού σχολείου – Στρατιώτες «χτενίζουν» τα δάση για να τους βρουν
Πρόκειται για τη δεύτερη μαζική απαγωγή στη Νιγηρία σε διάστημα λίγων ημερών - Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με στρατιωτική παρέμβαση για να σταματήσει ο διωγμός των χριστιανών
Σχολείο
Newsit logo
Newsit logo