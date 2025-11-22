ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Λος Άντζελες – Σώο απομακρύνθηκε το πλήρωμα

Η συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (21.11.2025) στο λιμάνι του Λος Άντζελες στις ΗΠΑ, όταν φλόγες τύλιξαν ένα φορτηγό πλοίο δεμένο στην περιοχή του Σαν Πέντρο, πριν σημειωθεί μια ισχυρή έκρηξη.

Το περιστατικό οδήγησε σε διακοπή ρεύματος και στην παύση λειτουργίας των γερανών του λιμανιού του Λος Άντζελες, ενώ το πλήρωμα απομακρύνθηκε άμεσα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο μετά τις 20:27 (τοπική ώρα), οι 23 ναυτικοί που παρέμεναν στο πλοίο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, η οποία επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Los Angeles Cargo Ship Containers On Fire At San Pedro Port(Usa) 2211025

A massive emergency unfolded at the Port of Los Angeles as a cargo ship erupted into flames, sending thick black smoke billowing into the sky and triggering explosions on board. pic.twitter.com/MV8J3iXg1S — john l (@Maeestro) November 22, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A major explosion and subsequent fire occurred on board the Panamanian cargo ship One Henry Hudson, which is currently docked at the Port of Los Angeles after recently arriving from Tokyo. Several crew members are reported missing, while hundreds of firefighters and fireboats… pic.twitter.com/FXjKWGlq0S — USA Europe Asia (@usaeuropeasia) November 22, 2025

Οι πυροσβέστες εντόπισαν επικίνδυνα υλικά σε αρκετές αποβάθρες, γεγονός που απαιτούσε τη χρήση ειδικού προστατευτικού εξοπλισμού και αναπνευστικών συσκευών. Πάνω από 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η Ακτοφυλακή συμμετείχε στις επιχειρήσεις εκκένωσης.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, συνεχάρη την άμεση επέμβαση των ομάδων έκτακτης ανάγκης σε ανάρτησή της στο X, υπογραμμίζοντας την έκταση των μέτρων που ελήφθησαν για την ασφάλεια της περιοχής και του πληρώματος.