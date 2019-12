ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με “έναν νεκρό” και τραυματίες σε οίκο ευγηρίας

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν – εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε – από πυροβολισμούς σε συγκρότημα διαμερισμάτων για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία στο Γουέστερλι του Ρόουντ Άιλαντ, έγινε γνωστό από την τοπική υπηρεσία Διαχείρισης Επειγόντων.

Η εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Κριστίνα Μάρεϊ, είπε ότι το επεισόδιο σημειώθηκε στο τριώροφο συγκρότημα διαμερισμάτων Μπάμπκοκ Βίλατζ.

Σύμφωνα με το CNN, στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της τοπικής και της πολιτειακής αστυνομίας. Όλα τα σχολεία του Γουέστερλι αποκλείστηκαν μέχρι νεωτέρας, ενώ έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Το Γουέστερλι είναι μια παραθαλάσσια κωμόπολη του Ρόουντ Άιλαντ, με πληθυσμό 23.000 κατοίκους.

