ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ με νεκρό αστυνομικό – Συνελήφθη ύποπτος

Το επεισόδιο με πυροβολισμούς έγινε στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ AP Photo
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ AP Photo / Matt Rourke

Οι αρχές του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, συνέλαβαν έναν ύποπτο για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που έγινε την Τρίτη (23/12/25) στην πόλη Γουίλμινγκτον και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας αστυνομικός.

Η αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ των ΗΠΑ είχε ενημερώσει νωρίτερα για επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον, γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 21:00 στην Ελλάδα).

Λίγη ώρα αργότερα, ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πλέον απειλή και ότι ένας ύποπτος συνελήφθη.

«Επιβεβαιώνεται πως ένας αστυνομικός του Ντέλαγουερ σκοτώθηκε στο περιστατικό. Εξακολουθούμε να ερευνούμε για άλλους τραυματισμούς», ανέφερε το μήνυμα της αστυνομικής διεύθυνσης στην πλατφόρμα Χ, μέσω του οποίου καλούνταν οι πολίτες να αποφύγουν την περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας.

