Ο Κινέζος πολίτης που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στο κινεζικό προξενείο στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ στις 9 Οκτωβρίου και σκοτώθηκε από αστυνομικούς ήταν οπλισμένος με μαχαίρι και τόξο, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (19.10.2023) η αστυνομία της πόλης.

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο δημοσίευσε εικόνες από αυτή την επίθεση που δείχνουν τον οδηγό του οχήματος να κρατά ένα μαχαίρι, αφού εισέβαλε στο χώρο έκδοσης θεωρήσεων εισόδου του κινεζικού προξενείου στην πόλη των ΗΠΑ.

Εικόνες που τράβηξαν οι κάμερες που φέρουν οι αστυνομικοί δείχνουν έναν συνάδελφό τους να εισέρχεται στο προξενείο του Σαν Φρανσίσκο στιςσ ΗΠΑ μετά την επίθεση του 31χρονου Ζανγιουάν Γιάνγκ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα μέλη της ασφάλειας του προξενείου χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού εναντίον του εισβολέα για να τον περιορίσουν μέχρι να επέμβει η αστυνομία.

Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός Τρόι Καράσκο να φωνάζει στον Γιάνγκ να πέσει στο έδαφος, όμως εκείνος δεν συμμορφώνεται και προσπαθεί να χτυπήσει τον αστυνομικό με ένα μαχαίρι. Ο Καράσκο υποχωρεί και πυροβολεί εναντίον του Γιανγκ, προτού ακουστεί να φωνάζει στην ασφάλεια του προξενείου: «Έπρεπε να μου έχετε πει ότι κρατά μαχαίρι!».

Ο δράστης διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Driver Who Crashed into Chinese Consulate in San Francisco Found with Knife and Crossbow#China #SanFrancisco #SanFranciscoPolice #ChineseConsulate #Crime #BNN #Worldnews #Dailynews #Breakingnews #Newsupdate pic.twitter.com/QnuMxfxSSo