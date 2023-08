Στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ ένα σπίτι «διαλύθηκε» από μια τεράστια φονική έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ένας να αγνοείται, να προκληθούν τεράστιες ζημιές στην περιοχή, αλλά να ξεσπάσει και μεγάλη πυρκαγιά.

Μετά την έκρηξη στο σπίτι στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, η περιοχή θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο, αλλά και πύρινη κόλαση, καθώς ξέσπασε και μεγάλη φωτιά με αποτέλεσμα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να σπεύσουν εκεί.

Η έκρηξη έγινε σε σπίτι στη γειτονιά της περιοχής Plum Borough στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι FoxNews που ανέφερε ότι περιοχή μοιάζει με «πολεμική ζώνη».

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι, ενώ ένας αγνοείται. Οι αρχές της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ ανέφεραν ότι τουλάχιστον έξι άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και ο ένας απ’ αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έκρηξη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σπιτιού και τα πλάνα είναι συγκλονιστικά.

House explosion caught on camera as debris flies blocks away..!!#Plum #Pennsylvania pic.twitter.com/ziceM9Odhi