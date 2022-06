Η Πολιτεία του Μιζούρι είναι η πρώτη στις ΗΠΑ που ανακοίνωσε πως απαγορεύσει τις αμβλώσεις μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που γυρνά τη χώρα δεκαετίες πίσω.

Συγκεκριμένα ο Γενικός Εισαγγελέας του Μιζούρι ανακοίνωσε σήμερα ότι αυτή η συντηρητική αμερικανική πολιτεία έγινε η «πρώτη» που απαγόρευσε τις αμβλώσεις μετά την ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Αυτή είναι μια μνημειώδης ημέρα για την ιερότητα της ζωής», είπε ο Έρικ Σμιτ σε ένα tweet συνοδευόμενο από μια εικόνα που τον δείχνει να επικυρώνει το νομοσχέδιο που «πραγματικά» τερματίζει τις αμβλώσεις στο Μιζούρι, μια Πολιτεία που είχε μόνο μία κλινική που επέτρεπε μια τέτοια επέμβαση.

🚨 BREAKING 🚨 Following the SCOTUS ruling overturning Roe v. Wade, Missouri has just become the first in the country to effectively end abortion with our AG opinion signed moments ago. This is a monumental day for the sanctity of life. pic.twitter.com/Jphy72R4rq