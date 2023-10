Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία συμμετείχαν στην εκδήλωσεη που έγινε για το Halloween, καλωσορίζοντας μαθητές των τοπικών δημόσιων σχολείων και παιδιά που συνδέονται με τον στρατό στον Λευκό Οίκο, για «trick or treat».

Δασκάλα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων και ετών που πέρασε ως ειδική στην ανάγνωση, η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν δημιούργησε το φετινό θέμα, «Hallo-READ!» στο πλαίσιο του οποίου η φετινή εορταστική διακόσμηση του Λευκού Οίκου ήταν με διάσημους λογοτεχνικούς χαρακτήρες, τρομακτικές ιστορίες και χρόνο για ιστορίες με φαντάσματα.

Τα παιδιά φυσικά πήραν κεράσματα αλλά και βιβλία από την Πρώτη Κυρία που ήταν ντυμένη γάτα. Και όχι οποιαδήποτε γάτα αλλά… η δική της γάτα, η Willow!

Όσο για τον πρόεδρο Μπάιντεν, επέλεξε να μην μεταμφιεστεί ωστόσο έδειχνε να απολαμβάνει πολύ τη συνάντησή του με τα παιδιά.

Welcome to “Hallo-READ” at the White House!



From famous literary tales and ghost stories to the spooktacular thrill of reading — we hope families and children pick out their favorite Halloween book, grab a flashlight, and take a moment to enjoy story time together. pic.twitter.com/PJO0UEi8lH