Τραγικός είναι ο απολογισμός από τους ανεμοστρόβιλους και τις σφοδρές καταιγίδες που χτυπούν τις νότιες και ανατολικό-κεντρικές ΗΠΑ.

Από τους ανεμοστρόβιλους τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ κατέστρεψαν σπίτια και επιχειρήσεις, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με νεότερους απολογισμούς των τοπικών αρχών, την ώρα που το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας προετοιμάζεται σήμερα για πιθανές ισχυρές καταιγίδες.

Ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες με μανία την Πολιτεία Αρκάνσας, στον αμερικανικό Νότο, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η Ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια της αγροτικής Πολιτείας. Η Σάντερς κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Το κέντρο του Αρκάνσας υπέστη σημαντικές ζημιές», έγραψε στο twitter.

Στο Τενεσί επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, τα οποία έπληξαν την κομητεία ΜακΝαίρι, ανατολικά του Μέμφις, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της πολιτειακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, η Μάγκι Χάναν.

Η κομητεία Πουλάσκι, που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα του Αρκάνσας, η Λιτλ Ροκ, δέχθηκε μεγάλο πλήγμα. Οι κάτοικοι εκεί ξύπνησαν βλέποντας εικόνας καταστροφής. Ο ανεμοστρόβιλος διέλυσε στέγες και τοίχους κτιρίων, σκόρπισε αυτοκίνητα σαν να ήταν παιγνίδια, ξερίζωσε δέντρα και κατέστρεψε μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης.

«Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να φύγουν από τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Λιτλ Ροκ Φρανκ Σκοτ.

Η Λάρα Φάραρ, δημοσιογράφος σε τοπικό οικονομικό έντυπο, ανέφερε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ήταν σε «απόλυτο σοκ» βλέποντας τις καταστροφές κοντά στο σπίτι της, στη Λιτλ Ροκ. «Σε ορισμένα κτίρια η σκεπή έχει διαλυθεί τελείως», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας εικόνες με κατεστραμμένα κτίρια, τοίχους που είχαν καταρρεύσει και ξεριζωμένα δέντρα.

Η πόλη Γούιν, στο βορειοανατολικό τμήμα της Πολιτείας, «κόπηκε ουσιαστικά στη μέση από τις ζημιές από τα ανατολικά προς τα δυτικά», είπε η δήμαρχος Τζένιφερ Χομπς στο CNN.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών του Μισισιπή ανέφεραν επίσης έναν θάνατο ανθρώπου και πολλούς τραυματισμούς στην κομητεία Ποντοτόκ περίπου 200 μίλια νότια του Μέμφις.

Ένας ηλικιωμένος σκοτώθηκε επίσης στην Αλαμπάμα όταν ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το σπίτι του, τόνισαν οι αρχές της πόλης Χάντσβιλ, κοντά στα σύνορα με το Τενεσί.

Βόρεια, στη μικρή πόλη Μπελβιντέρε, δυτικά του Σικάγο στην Πολιτεία Ιλινόις, λόγω σφοδρής καταιγίδας μέρος στέγης και της πρόσοψης του θεάτρου Apollo κατέρρευσε την ώρα που διεξαγόταν μια συναυλία ενός συγκροτήματος χέβι μέταλ.

