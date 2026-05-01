Κόσμος

Νέα Υόρκη: Χάθηκε το Όσκαρ του Πάβελ Ταλάνκιν – Eξαφανίστηκε μετά από έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο

Η Lufthansa δεν τον άφησε να το πάρει μαζί του και χρειάστηκε να μπει στον χώρο των αποσκευών, αλλά μόλις έφτασε στη Γερμανία αυτό είχε εξαφανιστεί
Ο Πάβελ Ταλάνκιν/ AP Photo/John Locher

«Φτερά» φαίνεται να έκανε το βραβείο Όσκαρ του Πάβελ Ταλάνκιν αφού κατά τη διάρκεια ταξιδιού του από Νέα Υόρκη προς τη Γερμανία για το ντοκιμαντέρ του «Mr Nobody Against Putin» φαίνεται να το έχασε.

Ο Ταλάνκιν υποστήριξε ότι είχε το βραβείο Όσκαρ στην χειραποσκευή του για μια πτήση από Νέα Υόρκη προς τη Γερμανία την Τετάρτη, αλλά η ασφάλεια του αεροδρομίου τον σταμάτησε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι επειδή είπαν ότι το βραβείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο. Η ασφάλεια το τσέκαρε, τον άφησε να το πάρει μαζί του, αλλά όταν προσγειώθηκε στη Γερμανία, το Όσκαρ είχε εξαφανιστεί.

Η αεροπορική εταιρεία Lufthansa, η οποία τον βοήθησε να συσκευάσει το βραβείο σε ένα κουτί για την πτήση, καθώς ο Ταλάνκιν δεν είχε παραδοτέα αποσκευή, δήλωσε ότι η ομάδα της αντιμετωπίζει το περιστατικό με «προσοχή και επείγουσα ανάγκη» και πραγματοποιεί μια «ολοκληρωμένη εσωτερική έρευνα» για το βραβείο.

«Λυπούμαστε βαθιά για αυτήν την κατάσταση», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Η ομάδα μας αντιμετωπίζει αυτό το θέμα με τη μέγιστη προσοχή και επείγουσα ανάγκη και διεξάγουμε μια ολοκληρωμένη εσωτερική έρευνα για να διασφαλίσουμε ότι το Όσκαρ θα βρεθεί και θα επιστραφεί το συντομότερο δυνατό».

Το BBC επικοινώνησε με την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και την Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA), η οποία διαχειρίζεται την ασφάλεια των αεροδρομίων και εμπόδισε τον Ταλάνκιν να φέρει το Όσκαρ στην τσάντα πτήσης του.

Η εκτελεστική παραγωγός του ντοκιμαντέρ του BBC, Robin Hessman, δήλωσε ότι ήταν σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή με τον Ταλάνκιν και την TSA για να βοηθήσει στο αεροδρόμιο, επειδή εκείνος δεν μιλάει άπταιστα αγγλικά.

Είπε στο BBC ότι είχε πετάξει πολλές φορές με το Όσκαρ και το Bafta του, τα οποία και τα δύο κέρδισε φέτος, σε όλες τις ΗΠΑ και με διεθνείς πτήσεις, και ποτέ δεν είχε κανένα πρόβλημα να φέρει το Όσκαρ του στο αεροσκάφος. «Αυτό δεν θα είχε συμβεί στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο», είπε.

Ο Ταλάνκιν, συν-σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής του νικητή του βραβείου Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, ταξιδεύει συχνά με το βραβείο για να το παρουσιάσει σε εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια προβολών.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού στη Νέα Υόρκη, το μοίρασε σε ένα κοινό φοιτητών σε ένα πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ερωτήσεων και απαντήσεων μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ.

Το BBC έχει δει βίντεο του προσωπικού της Lufthansa να χρησιμοποιεί ταινία και αεροπλάστ για να συσκευάσει το Όσκαρ σε ένα κουτί.

Ένα βραβείο Όσκαρ έχει ύψος 13,5 ίντσες (34 εκατοστά) και ζυγίζει 8,5 λίβρες (3,9 κιλά). Σύμφωνα με πληροφορίες, κοστίζει από 400 έως 1.000 δολάρια για τη δημιουργία του αγαλματιδίου.

Το «Mr Nobody Against Putin» είναι ένα ντοκιμαντέρ που γύρισε ο Ταλάνκιν και καταγράφει την κλιμάκωση της πολεμικής προπαγάνδας σε ένα ρωσικό σχολείο, όπου εργαζόταν, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
128
76
56
49
Newsit logo
Newsit logo